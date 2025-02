Passa a Very Mobile: 150 Giga in 5G + 2 mesi in omaggio a meno di 6€

L’operatore telefonico Very Mobile propone un’offerta 5G da 150 Giga più minuti e SMS illimitati a quanti effettuano la portabilità del loro numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Lyca Mobile e altri MVNO. Il prezzo è pari a 5,99 euro al mese, con attivazione e spedizione della SIM gratis più due mesi in omaggio.

Passare a Very Mobile con questa offerta è dunque molto conveniente, in particolare per chi è alla ricerca della connettività 5G al prezzo più basso possibile. Diciamo questo perché, se si guarda alle solo offerte mobile 5G, esistono poche altre alternative a questo prezzo.

Very Mobile è l’operatore telefonico low cost di WindTre, nato nel 2020. Per le sue offerte si appoggia quindi alla rete di WindTre, garantendo una copertura di fatto completa sull’intero territorio nazionale: stando agli ultimi dati aggiornati del sito ufficiale, il 97% della popolazione è coperto dalla rete 5G di WindTre.

I dettagli dell’offerta 5G di Very Mobile

Very 5,99€ è l’offerta 5G dell’operatore virtuale di WindTre che include 150 Giga in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati. Costa per l’appunto 5,99 euro al mese, con l’ulteriore vantaggio che non sono previsti costi né di attivazione né di spedizione della SIM (volendo è possibile richiedere anche la eSIM).

In promozione per un anno, inoltre, 10 Giga extra ogni mese, con cui navigare su Internet alla massima velocità. A questo proposito, ricordiamo che per sfruttare la rete 5G occorre avere tra le mani un dispositivo idoneo e abitare in una zona coperta dal segnale (come abbiamo visto, per quest’ultimo aspetto non ci si deve comunque preoccupare).

L’offerta Very 5,99€ al mese per sempre scade il prossimo 6 marzo, mancano dunque meno di due settimane prima del termine della promozione rivolta ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Lyca Mobile, Tiscali, Fastweb/Sky e altri operatori di telefonia virtuali. Promo che, come detto all’inizio, include anche due mesi in omaggio.