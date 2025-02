Passa a Very Mobile: 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese

Il 5G è il presente e il futuro della comunicazione e della connettività mobile. Poterlo avere a disposizione nel proprio piano tariffario senza costi aggiuntivi e con un’offerta particolarmente conveniente è quanto di più importante e utile per accedere a un’esperienza di navigazione senza precedenti. Scopri e attiva l’offerta di Very Mobile con il 5G incluso nei 5,99€ del canone mensile.

Tutti i vantaggi dell’offerta di Very Mobile

Poter contare sul 5G consente di guardare contenuti in streaming in 4K, fare videochiamate, partecipare a call di lavoro o giocare online senza problemi di interruzioni, calo di potenza, lag o diminuzione della qualità. Con Very Mobile si ha inoltre accesso a una grande quantità di Giga (utilizzabili anche in hotspot) tramite i quali navigare e utilizzare i servizi di ultima generazione con una velocità e una stabilità del segnale straordinarie.

L’ultima offerta di Very Mobile è in questo senso davvero clamorosa. A soli 5,99€ al mese per sempre (con uno dei prezzi più bassi del mercato), l’operatore virtuale mette a disposizione 150 Giga di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, l’attivazione e la spedizione della SIM completamente gratuite. In più i primi due mesi sono gratuiti, per cui passando oggi a Very Mobile si inizierà a pagare da maggio 2025. L’offerta è rivolta ai clienti provenienti da questi operatori

CM Link

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

elimobile

Enegan

Fastweb | Sky Mobile

Feder Mobile

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lycamobile

Noitel

NV Mobile

Optima

Ovunque

PLINK

Plintron

Poste Mobile

Rabona Mobile

Telmekom

Tiscali

Uno Mobile

Vianova

WithU

Inoltre per coloro che passano a Very Mobile attivando l’eSIM virtuale possono usufruire dell’ulteriore offerta che aggiunge altri 10 Giga al mese per 12 mesi. Inoltre nel caso i Giga dovessero terminare, è possibile in qualsiasi momento rinnovare in anticipo l’offerta ottenendo immediatamente altri 150 Giga di traffico dati. Un’offerta davvero completa e irrinunciabile.