Passkeys e non solo: qual è il futuro dell'autenticazione online?

L’era delle password tradizionali sembra destinata a concludersi, ma il cammino verso un’autenticazione davvero sicura e senza frizioni è ancora irto di ostacoli.

In particolare, la diffusione delle passkeys – la soluzione che promette di mandare in pensione le password – si scontra oggi con tre sfide principali: sincronizzazione cloud, fiducia nell’ecosistema e standardizzazione a livello aziendale.

Sebbene i principali password manager come 1Password, Bitwarden e LastPass abbiano già integrato funzioni compatibili con lo standard FIDO2, la comunità della sicurezza informatica resta prudente, soprattutto quando si parla di sincronizzazione delle credenziali tramite cloud.

Le passkeys rappresentano un’evoluzione significativa nel panorama della sicurezza digitale. Basate su un sofisticato meccanismo di crittografia a chiave pubblica/privata, offrono una barriera molto più solida contro attacchi di phishing, furti di credenziali e il rischio legato al riutilizzo delle password. Ogni chiave generata è unica per il singolo sito o applicazione, e la componente privata resta sempre custodita all’interno dell’autenticatore, impedendo così che gli utenti possano inconsapevolmente esporre i propri dati a siti malevoli.

L’universo digitale va oltre le password tradizionali

Il mercato attuale offre una gamma di opzioni che si possono raggruppare in tre grandi categorie: autenticatori virtuali software, autenticatori di piattaforma integrati nei dispositivi e soluzioni fisiche di tipo roaming. In particolare, gli autenticatori virtuali sono apprezzati per la loro flessibilità cross platform e la possibilità di sincronizzare le credenziali tra più dispositivi.

Tuttavia, proprio questa caratteristica solleva interrogativi rilevanti: la sincronizzazione cloud può diventare un punto di vulnerabilità, dove un attacco mirato all’infrastruttura rischia di compromettere non solo i dati ma anche metadati sensibili. Per questo motivo, alcune organizzazioni stanno iniziando a valutare la creazione di hub di sincronizzazione privati, con l’obiettivo di ridurre il rischio di esposizione centralizzata.

La seconda grande incognita riguarda la fiducia nell’ecosistema tecnologico. Se gli autenticatori di piattaforma possono contare su meccanismi di protezione hardware, i autenticatori virtuali si affidano a implementazioni software che devono essere progettate con la massima precisione per tutelare la riservatezza delle chiavi private. La sicurezza, in questo caso, dipende in modo cruciale dalle scelte di design e dalle modalità di distribuzione: ogni debolezza nel processo può tradursi in una potenziale falla di sicurezza.

Dal punto di vista pratico, le aziende vedono nelle passkeys un’opportunità per ridurre drasticamente il carico operativo associato al recupero delle password e alla gestione dei data breach. Per gli utenti finali, il vantaggio è immediato: meno password da ricordare, accessi più rapidi e un’esperienza utente più fluida. Tuttavia, restano aperte questioni fondamentali come l’interoperabilità tra sistemi diversi, la definizione di policy aziendali standard e la necessità di accrescere l’alfabetizzazione digitale degli utenti, affinché possano gestire con consapevolezza queste nuove modalità di autenticazione.

FIDO 2, WebAuthn e CTAP: un futuro più sicuro

Lo standard FIDO2, che combina WebAuthn e CTAP, si è ormai affermato come riferimento imprescindibile per sviluppatori e fornitori di servizi digitali.

Tuttavia, la vera sfida è trovare il giusto equilibrio tra semplicità d’uso e garanzie di protezione solide, senza compromettere la resilienza complessiva delle infrastrutture digitali. In questo scenario, la scelta tra autenticatori virtuali e soluzioni hardware dedicate diventa una decisione strategica che ogni organizzazione deve valutare in base alle proprie esigenze di sicurezza, alla composizione del proprio ecosistema IT e alle competenze dei propri utenti.

Il futuro dell’autenticazione, dunque, non sarà scritto da una sola tecnologia, ma dalla capacità di integrare soluzioni robuste, interoperabili e pensate per essere realmente cross platform. Solo così sarà possibile superare definitivamente i limiti delle password e costruire un ambiente digitale in cui sicurezza e semplicità possano davvero andare di pari passo. Le passkeys rappresentano un passo avanti importante, ma il percorso verso la loro adozione diffusa richiede ancora investimenti in ricerca, standardizzazione e, soprattutto, nella costruzione di un rapporto di fiducia tra utenti, aziende e fornitori di servizi.