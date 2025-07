Passo indietro Google Messaggi: tornano pulsanti separati per fotocamera e galleria

Google Messaggi è in continua evoluzione, ma non sempre i cambiamenti vengono accolti con entusiasmo dagli utenti.

L’ultima novità riguarda un ritorno alle origini che molti aspettavano: dopo le numerose critiche ricevute, l’app di messaggistica di Google fa marcia indietro, abbandonando la recente unificazione dei pulsanti di fotocamera e galleria a favore di un’interfaccia più semplice e intuitiva. Un passo indietro che, paradossalmente, rappresenta una vittoria per la user experience e per la voce della community.

La modifica, introdotta lo scorso giugno, aveva stravolto la UI dell’applicazione, proponendo un unico pannello che mostrava nella parte superiore il feed della fotocamera e in basso un’anteprima della galleria immagini. Un cambiamento che, almeno nelle intenzioni, doveva semplificare le operazioni, ma che nella pratica si è rivelato controproducente: per allegare una foto dalla galleria, infatti, era necessario uno swipe aggiuntivo, trasformando una procedura semplice in un percorso più articolato e meno immediato.

Dopo le critiche arriva il dietrofront di Google Messaggi

Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere. Sui principali forum, Reddit in testa, e sulle piattaforme social, in molti hanno manifestato la propria frustrazione per l’apertura automatica della fotocamera quando si voleva semplicemente allegare un’immagine dalla galleria.

La perdita di immediatezza e l’aumento dei passaggi necessari sono stati percepiti come un ostacolo, soprattutto per chi utilizza l’app quotidianamente per scambiare foto e contenuti multimediali. Lamentele che hanno evidenziato come l’interfaccia unificata fosse, di fatto, un peggioramento rispetto al passato.

Consapevole del malcontento diffuso, Google ha deciso di ascoltare il feedback della propria utenza e di intervenire rapidamente. Come riportato da 9to5Google, il colosso di Mountain View ha avviato il rollout della soluzione originaria: premendo l’icona “+” nella barra delle azioni della chat, tornano visibili i due pulsanti separati per fotocamera e galleria, seguiti dalle altre opzioni come GIF e sticker.

Tuttavia, in un interessante compromesso, Google ha deciso di mantenere anche la shortcut combinata accanto all’icona delle emoji nel campo di testo. In questo modo, gli utenti possono scegliere quale interfaccia utilizzare, adattando l’esperienza alle proprie abitudini e preferenze. Una doppia opzione che accontenta sia i sostenitori della tradizione sia chi aveva trovato utile la novità.