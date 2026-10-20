Password manager a vita con credenziali illimitate in sconto del 50% da pCloud

Federico Pisanu
Pubblicato il 20 ott 2026
Password manager a vita con credenziali illimitate in sconto del 50% da pCloud
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pCloud Pass è il password manager di pCloud, azienda di cloud storage con sede in Svizzera. Tra le altre cose permette di conservare, effettuare l’accesso e gestire un numero illimitato di password, note crittografate e i dati sensibili delle carte di credito su tutti i dispositivi in proprio possesso in modo sicuro.

In occasione della festività di Halloween, il piano a vita è in sconto del 50%. L’offerta riguarda sia il pass Family che il pass Premium, disponibili rispettivamente a 119 euro e 199 euro una tantum, con una garanzia di rimborso di 14 giorni nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali.

Pagina offerta pCloud

pcloud pass offerta

Ricapitolando, ecco i prezzi dei piani a vita di pCloud Pass nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale:

  • 119 euro per il pass Premium a vita, invece di 239 euro (50% di sconto rispetto al prezzo consigliato)
  • 199 euro per il pass Family a vita, invece di 399 euro (50% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

A differenza degli altri servizi analoghi, pCloud Pass non prevede alcun tipo di pagamento né mensile né annuale, così come non vi sono costi aggiuntivi. Tutto quello che è richiesto è un unico pagamento per ottenere un password manager sicuro per l’intera esistenza.

Diverse le funzionalità incluse in entrambi i piani, tra cui il salvataggio delle password con tanto di crittografia in un singolo clic, la condivisione delle credenziali, e la creazione di password uniche e difficili da decifrare anche per gli stessi hacker. I titolari del password manager di pCloud possono anche importare tutte le loro password tramite browser, oppure da altri password manager nel giro di pochi secondi.

Pagina offerta pCloud

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