Password manager senza limiti: pCloud Pass a vita in sconto del 50% ad Halloween

pCloud Pass è il password manager di pCloud, azienda di cloud storage con base in Svizzera, che permette di memorizzare e gestire in modo sicuro un numero illimitato di credenziali, note crittografate e dati sensibili delle proprie carte di pagamento. In occasione della festa di Halloween, i piani a vita Pass Premium e Pass Family sono in sconto del 50% con prezzi da 119 euro.

La promo è valida fino al 25 ottobre e prevede un unico pagamento, a differenza degli abbonamenti mensili o annuali. E se il servizio non è di proprio gradimento, è possibile richiedere il rimborso completo entro 14 giorni dall’acquisto.

Con pCloud Pass si ottiene un password manager affidabile e ricco di funzioni pensate per gestire al meglio le proprie credenziali. La prima funzionalità chiave è la crittografia delle password in un solo click, dopo averle salvate.

Password che si possono poi condividere con altri utenti, per una gestione più libera dei propri dati sensibili. Ciò può tornare utile soprattutto in contesti familiari, dove si ha la necessità di condividere una o più password con la propria dolce metà o i figli.

Un’altra funzione utile è la possibilità di generare password uniche e complesse, così da evitare spiacevoli sorprese nell’ambito di un eventuale attacco alle proprie credenziali. Numero di attacchi che, è importante ricordarlo, è in costante aumento negli ultimi anni, complice anche l’esplosione dell’intelligenza artificiale.

Il password manager di pCloud consente inoltre di importare tutte le proprie password sia da altri servizi analoghi sia dai browser ritenuti sicuri per la navigazione sul web.