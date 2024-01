pCloud, super sconti su tutti i piani a vita

Sei un professionista o rappresenti un’azienda che ha bisogno di uno spazio di archiviazione gigantesco a costi abbordabili? pCloud è proprio ciò che fa per te. Il servizio offre, infatti, un maxi sconto su tutti i piani a vita. Vuoi accedere a questa clamorosa promozione? Affrettati! Perché i prezzi potrebbero tornare presto a salire.

Ma andiamo a vedere la promozione nel dettaglio: il piano Premium da 500 Gb e il piano Premium Plus da 2 TB godono entrambi di uno sconto del 33%. I loro costi sono, rispettivamente di 199 Euro (anziché 299) e 399 Euro (anziché 599). Il piano Ultra da 10 Tb costa 1190 Euro (invece di 1890 Euro) per uno sconto del 37%. Tutte le offerte, lo ricordiamo, includono l’accesso a vita. Proprio così: dovrai pagare solo una volta per ottenere tutto lo spazio di archiviazione che desideri.

pCloud: comodità e sicurezza

Non abbiamo trovato termini più adatti per definire pCloud. Un prodotto che offre tutto lo spazio di archiviazione che desideri e la certezza che file, documenti, foto etc. sono blindati rispetto a qualsiasi tipo di minaccia esterna, dai malware a virus ancora più pericolosi.

Sicurezza: pCloud offre un elevato livello di sicurezza per i tuoi dati, grazie alla crittografia 256-bit AES e alla protezione TLS/SSL. Inoltre, pCloud è un’azienda con sede in Svizzera, che aderisce a normative severe sulla protezione dei dati.

Prezzo: come abbiamo visto, l'azienda offre piani a vita a prezzi molto competitivi. Con un unico pagamento, puoi avere accesso a uno spazio di archiviazione illimitato per sempre.

Non perdere l’occasione di ottenere uno spazio di archiviazione gigantesco a prezzi mai visti prima. Affrettati e cogli al volo questa clamorosa opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.