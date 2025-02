Pechino Express 2025 anche all'estero: ecco come vederlo in streaming

Sta per partire l’edizione 2025 di Pechino Express, il popolare reality show che porta i concorrenti in giro per alcune location esotiche nel mondo con pochi mezzi e tanta tenacia di mettersi in gioco. Il programma avrà inizio il prossimo 6 marzo e potrai seguirlo in streaming in esclusiva su NOW con il pass Entertainment, attivabile a partire da 6,99 euro al mese.

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti nessuna puntata non ci sono problemi: ti basta attivare NordVPN in modo da superare le restrizioni geografiche attive sull’app di NOW.

Pechino Express 2025: usa NordVPN per guardarlo anche all’estero

NordVPN ti permette infatti di collegarti a un server italiano in modo da simulare la tua posizione nel nostro paese e usare quindi liberamente l’app di NOW e il tuo abbonamento anche se sei lontano da casa. Il procedimento è davvero semplicissimo:

Attiva NordVPN, se non ce l’hai, sfruttando gli sconti di fine febbraio Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vedrai Pechino Express 2025, come PC, smartphone o tablet Apri l’app di NordVPN, inserisci le tue credenziali e poi collegati a un server italiano A questo punto, sempre dallo stesso dispositivo, ti basterà aprire l’app di NOW per iniziare la visione di Pechino Express 2025 come se ti trovassi in Italia

In questo modo, aggirerai facilmente i limiti geografici attivi su NOW per ragioni di copyright. Un metodo naturalmente assolutamente legale che ti darà anche il vantaggio di navigare con una connessione protetta, sicura, privata e senza limiti di banda, a dir poco perfetta per lo streaming.