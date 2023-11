PeerTube: cos'è e come funziona l'alternativa a YouTube e Twitch

Con l'evidente obiettivo di sfruttare il periodo propizio, in forza delle critiche che piattaforme come YouTube e Twitch hanno dovuto incassare dai rispettivi utenti, PeerTube si presenta in una versione rinnovata. Chiunque ha adesso la possibilità di creare una piattaforma di streaming distribuito.