Pepe (PEPE) è in ascesa, può recuperare il posto tra le migliori 100?

Sul mercato delle criptovalute, le meme coin stanno diventando le criptovalute più ricercate. Le meme coin hanno registrato un aumento del 78% nell’attività di trading questo mese, fatto che ha contribuito a incrementare notevolmente il loro valore sul mercato. La meme coin Pepe (PEPE) ha registrato un’impennata del 55% nelle scorse settimane, cavalcando l’onda di entusiasmo che circonda la stagione delle criptovalute.

In relazione alla capitalizzazione di mercato, PEPE è ancora la terza meme coin più grande al mondo. Sta recuperando terreno rispetto alle altre meme coin più importanti e potrebbe tornare tra le migliori 100. Contemporaneamente, NuggetRush (NUGX), una nuova meme coin, sta ancora guadagnando popolarità durante la fase di prevendita e offre una piattaforma di gioco coinvolgente che premia la partecipazione. NuggetRush presenta un nuovo paradigma nel settore dei giochi su blockchain, combinando gli incentivi al gioco con la dedizione all’impatto sociale.

Questo articolo analizza la traiettoria di ascesa di Pepe e NuggetRush, insieme alla possibilità che possano reclamare il posto tra le migliori 100.

NuggetRush (NUGX) punta a un posto tra le migliori 100 criptovalute

NuggetRush è un nuovo progetto DeFi che adotta un approccio unico al gioco. A differenza di molti concorrenti nello spazio dei meme, il progetto offre un valore eccezionale con influenza nel mondo reale e nel metaverso. Attraverso GameFi e Impact Gaming, questa ICO blockchain offre ai giocatori una piattaforma per esplorare le miniere del metaverso in modo da ottenere oro e altre ricompense. Le loro attività aiutano anche a sostenere i minatori artigianali nelle nazioni in via di sviluppo.

La prevendita di NuggetRush ha dimostrato una prestazione notevole, superando il traguardo di 1,3 milioni di dollari di fondi raccolti. Questo indica che l’ICO blockchain potrebbe presto posizionarsi tra le migliori 100 criptovalute. La prevendita ha venduto oltre 116 milioni di token NUGX nel quarto round, con circa il 27% rimanente per la conclusione dell’attuale round. Dall’inizio della prevendita, il suo valore è aumentato del 50%. Presto il valore di NUGX salirà di nuovo al prezzo di quotazione di 0,02 $!

NuggetRush offre anche un’esperienza mineraria più soddisfacente grazie a diverse modalità di gioco. Completando le missioni in solitaria, i giocatori possono vincere preziosi incentivi come NFT popolari e asset di gioco. Inoltre, offre ottimi incentivi per partecipare alle sfide di gruppo. I giocatori ricevono ricompense più alte e una migliore efficienza di estrazione, che può aumentare ulteriormente la loro idoneità alla ricompensa.

La funzione di staking NFT presenta un metodo di staking convenzionale in cui i possessori di NFT popolari bloccano i loro asset in cambio di incentivi determinati dal numero di NFT in staking e dal rendimento percentuale annuo (APY). I giocatori possono anche scambiare e raccogliere NFT unici, noti come RUSHGEM, per vincere oro. Grazie al suo obiettivo ambizioso e alla sua maggiore utilità, NUGX sta guadagnando terreno e ha il potenziale per diventare la migliore meme coin della DeFi.

La popolarità di Pepe (PEPE) è in aumento verso le migliori 100 criptovalute

Pepe è uno degli altcoin leader nello spazio dei meme. La crescita di Pepe è attribuita principalmente alla sua esclusiva ispirazione ai meme, un tributo a Pepe the Frog. Dopo il lancio nel secondo trimestre del 2023, Pepe ha registrato una crescita e un profitto esplosivi. La sua ascesa ai vertici della classifica delle meme coin è ulteriormente favorita da caratteristiche come il meccanismo di burning e la politica di non tassazione.

PEPE sta aumentando a causa di un’iniziativa promozionale di Binance che incoraggia gli utenti a prendere in prestito contro PEPE e a ricevere incentivi, che termina il 31 dicembre. Il 4 dicembre PEPE è passato da 0,000001387 $ a 0,000001413 $. Gli analisti prevedono che Pepe possa presto riconquistare il posto tra le migliori 100 criptovalute.

Conclusione

Il viaggio di Pepe e NuggetRush verso le migliori 100 criptovalute ha dimostrato la resilienza e l’utilità che le meme coin offrono, nonostante il racconto contrastante delle meme coin. NuggetRush è promettente e ha il potenziale di produrre rendimenti significativi per gli investitori che cercano i migliori progetti DeFi per diversificare le loro partecipazioni e trarre profitto dai nuovi sviluppi nello spazio delle criptovalute.

Questo nuovo progetto DeFi è una piattaforma che vale la pena seguire per il suo staking di NFT, i meme da collezione e le partnership con i fornitori di oro. Gli utenti possono partecipare all’ecosistema NUGX acquistando durante la prevendita. Unisciti subito alla community di NUGX per iniziare il tuo fantastico viaggio nei giochi play-to-earn, dove si combinano gameplay emozionante e incentivi reali!

