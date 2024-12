Per Natale regalati Apple TV+: film, serie TV e intrattenimento per tutti

Con Apple TV+ puoi avere una montagna di intrattenimento per tutta la famiglia: film, serie TV originali e programmi per bambini saranno a tua disposizione per le feste, pronti a farti compagnia e a vivere un Natale all’insegna delle grandi storia. Puoi provare il servizio gratis per 7 giorni e poi decidere se abbonarti a 9,99 euro al mese.

Apple TV+: scopri la raccolta di Natale

Apple TV+ è la casa di serie TV di grandi successo come Ted Lasso, ma anche film Apple Original del calibro di Wolfs Lupi Solitari, con Brad Pitt e George Clooney, Fly Me to The Moon, The Instigators e molti altri ancora.

Per l’occasione, è stata aperta anche una sezione di contenuti natalizi come il divertente musical festivo “Spirited Magia di Natale” o gli immancabili Snoopy e i Peanuts con tanti episodi tutti dedicati al Natale come “Un Natale da Charlie Brown”, “Charlie Brown e il Racconto di Natale” e altri ancora.

Su Apple TV+ avrai comunque sempre qualcosa da guardare, di tutti i generi e per tutta la famiglia. Se non sei ancora abbonato, puoi provarlo gratis per 7 giorni e poi decidere se proseguire a soli 9,99 euro al mese.