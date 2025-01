Perché e quando DKIM non può attestare con certezza l'identità del mittente di un'email

Per cercare di mettere un freno al fenomeno dello spam e delle email truffaldine, sono stati inventati i record SPF, DMARC e DKIM i quali, usando diversi approcci, aiutano a verificare la legittimità di un’email e stabilire se il mittente è davvero colui che dichiara di essere nel campo From del messaggio. DKIM, acronimo di “DomainKeys Identified Mail“, è un metodo di autenticazione delle email progettato per garantire che i messaggi siano inviati da un mittente autorizzato e che non risultino alterati durante il percorso.

Come funziona DKIM

Il funzionamento di DKIM può essere suddiviso in più fasi. Innanzi tutto, il proprietario del nome di dominio genera una coppia di chiavi pubblica e privata. La chiave privata rimane sul server di posta, mentre la chiave pubblica va pubblicata come record DNS (Domain Name System) per il dominio.

All’invio di un’email, il server di posta utilizza la chiave privata per creare una firma digitale, aggiunta all’intestazione del messaggio. La firma rappresenta un’impronta unica del contenuto dell’email.

Una volta recapitata al destinatario, con l’intestazione contenente la firma DKIM, il suo server email pone in essere una verifica. In particolare, il server del destinatario effettua una query DNS per ottenere la chiave pubblica del mittente. Utilizzando la chiave pubblica, il server verifica se la firma corrisponde al contenuto dell’email. Se la verifica ha successo, l’email è autenticata e si presume che non sia stata manomessa. In base al risultato della verifica DKIM, il server di posta può decidere di accettare, rifiutare o contrassegnare l’email come potenzialmente sospetta.

DKIM non può attestare l’identità del mittente quando si usa una chiave RSA debole

Gli sviluppatori di DMARC Checker hanno condotto un importante studio sul primo milione di siti Web per traffico e importanza rilevando con sorpresa oltre 1.700 chiavi pubbliche DKIM con lunghezze inferiori a 1024 bit. La scoperta è significativa perché le chiavi RSA di dimensioni inferiori a 1.024 bit sono da tempo considerate insicure e il loro utilizzo con DKIM è stato accantonato già nel 2018 con l’introduzione delle specifiche RFC 8301.

Tenendo presente quanto abbiamo spiegato in relazione alla sicurezza dell’algoritmo crittografico RSA, il team di esperti di DMARC Checker ha voluto provare a derivare la chiave privata da una chiave pubblica RSA, con il preciso obiettivo di firmare email in luogo del mittente autorizzato (gli utenti del dominio).

Per il loro esperimento, i tecnici di DMARC Checker hanno scelto il dominio di una nota impresa attiva nel settore dell’intermediazione immobiliare, individuando una chiave pubblica RSA a 512 bit associata al record DKIM. Per trovarla basta usare in Linux il comando dig +short TXT . La chiave pubblica, presente nel tag `p` del record DKIM, era codificata in formato ASN.1 DER e ulteriormente in Base64. Per decodificarla, è basato usare due righe di codice Python:

from Crypto.PublicKey import RSA

RSA.import_key('-----BEGIN PUBLIC KEY-----

' + 'CHIAVE_PUBBLICA_RSA' + '

-----END PUBLIC KEY-----')

Fattorizzazione dell’algoritmo RSA

L’intervento sulla chiave pubblica con il codice Python ha restituito due valori (𝑛 ed 𝑒):

𝑛: è il modulo RSA , ottenuto moltiplicando i due numeri primi segreti 𝑝 e 𝑞. Il valore rappresenta la “dimensione” della chiave RSA e determina il suo livello di sicurezza. Più grande è 𝑛, più difficile è fattorizzarlo e, quindi, più sicura è la chiave.

, ottenuto moltiplicando i due numeri primi segreti 𝑝 e 𝑞. Il valore rappresenta la “dimensione” della chiave RSA e determina il suo livello di sicurezza. Più grande è 𝑛, più difficile è fattorizzarlo e, quindi, più sicura è la chiave. 𝑒: è l’esponente pubblico, utilizzato insieme a 𝑛 per la cifratura o la verifica delle firme digitali. Di solito 𝑒 è scelto come un piccolo numero dispari, per ragioni di efficienza e sicurezza.

Trovato il modulo 𝑛, gli esperti sono passati a trovare i due numeri primi 𝑝 e 𝑞 il cui prodotto è uguale a 𝑛. Questo processo, noto come fattorizzazione, è computazionalmente complesso.

Per portarlo a termine con successo su una chiave RSA a 512 bit come quella utilizzata per il record DKIM dell’azienda di intermediazione immobiliare, i ricercatori di DMARC Checker hanno utilizzato uno strumento open source, CADO-NFS, che implementa un efficiente algoritmo, il più potente ad oggi noto, per fattorizzare grandi numeri interi.

L’operazione di fattorizzazione è stata eseguita sfruttando un server cloud con 8 vCPU dedicate (AMD EPYC 7003) e 32 GB di RAM. Dopo aver configurato il server Ubuntu e installato CADO-NFS, è bastato eseguire lo script Python cado-nfs.py , seguito dal valore 𝑛 per trovare 𝑝 e 𝑞. L’attività nel suo complesso ha richiesto meno di 8 dollari di investimento a fronte delle risorse cloud impegnate.

Ricostruzione della chiave privata RSA

Dopo aver ottenuto 𝑝 e 𝑞, è bastato ricorrere ancora una volta a uno script Python e alla libreria PyCryptodome per calcolare la chiave privata.

A questo punto, gli esperti hanno provato a inviare un’email verso alcuni noti provider Internet usando il nome di dominio altrui. Fortunatamente, Gmail e Outlook hanno rifiutato la firma DKIM apposta sul messaggio fraudolento. Altri provider, come Yahoo, Mailfence e Tutanota hanno tuttavia accettato l’email come valida, fornendo un risultato dkim=pass .

Considerazioni finali

Violazioni di chiavi RSA a 512 bit, un tempo impensabili utilizzando i normali computer, sono ora possibili in poche ore su server cloud con meno di 8 dollari.

L’esperimento condotto da DMARC Checker, che tra l’altro consente di verificare anche la configurazione dei propri server di posta, sottolinea l’urgenza di eliminare l’uso di chiavi di dimensioni inferiori a 1024 bit nel caso di DKIM.

In conclusione, i provider email dovrebbero rifiutare automaticamente firme DKIM con chiavi RSA inferiori a 1024 bit mentre gli amministratori dei domini dovrebbero verificare e aggiornare i record DKIM per garantire la conformità con gli standard attuali.

Il rischio non è soltanto di vedere le proprie email recapitate nella cartella spam (nei casi migliori…) ma anche quello di porgere il fianco a furti d’identità e altri tipologie di attacchi informatici.

Credit immagine in apertura: iStock.com – anyaberkut