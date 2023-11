Perché gli esperti di cybersicurezza che lavorano troppo sono un pericolo?

Quando si parla di esperti di cybersicurezza, si fa riferimento ad esperti del settore che svolgono un compito essenziale per proteggere i dispositivi elettronici della popolazione.

In questo senso, alcuni tra i più zelanti ricercatori, tendono a non smettere mai di lavorare, anche quando sono nel tempo libero e in vacanza. Anche se questo impegno extra può sembrare apprezzabile, in realtà può comportare una serie di inaspettati problemi.

A sollevare questo dubbio è stata una ricerca condotta da Centripetal. Il rapporto stilato in questo contesto ha preso in esame ben 200 professionisti del settore, evidenziando alcuni dati inaspettati.

In generale, è emerso che gli esperti di cybersicurezza tendono ad essere degli stacanovisti, visto che il 90% degli stessi controllano con regolarità la posta elettronica e varie piattaforme di messaggistica relative al lavoro, anche durante le vacanze.

Questo tipo di comportamento, però, comporta svantaggi considerevoli. Spesso, chi svolge mansioni nel settore è soggetto a grandi responsabilità e stress, con team che sono spesso a corto di personale. Come segnalato già in precedenti ricerche, chi è impegnato in questi contesti soffre spesso di burnout e, in caso di emergenza, risulta meno reattivo.

Esperti di cybersicurezza? Lavoro anche durante le vacanze e lo spettro del burnout

Il rapporto di Centripetal ha evidenziato altri numeri e percentuali alquanto disarmanti.

Il 32% di esperti dichiara di lavorare anche di notte, mentre circa un quinto (ovvero il 18%) lavora più di 8 ore al giorno, senza ricevere gli straordinari. Il 46% degli intervistati ha dichiarato di rispondere alle e-mail durante la notte e di lavorare anche durante le ferie annuali, per fornire costantemente supporto alla propria azienda.

Circa il 10% di esperti di sicurezza, poi, dichiara di essere l’unico nel proprio contesto a poter svolgere certe mansioni e di risultare dunque indispensabile ai propri colleghi.

Secondo alcune stime, i team IT sono in grado di gestire solo due terzi degli avvisi ricevuti, buona parte dei quali risultano inutili. In questo caos, però, un professionista stressato e sotto pressione può facilmente perdere di vita eventuali emergenze. In tal senso, addirittura il 97% degli intervistati si sono detti preoccupati di tralasciare eventi essenziali per l’azienda.

Tenendo conto dei ritmi allarmanti con cui evolvono i rischi legati alla cybersecurity, tutti questi dati risultano a dir poco allarmanti.