Perché il canale beta di Windows 10 chiude?

Microsoft ha deciso di chiudere definitivamente il canale beta di Windows 10: tutti i partecipanti saranno automaticamente trasferiti sul canale Release Preview. Sebbene infatti Windows 10 sia un sistema operativo ormai sul viale del tramonto (il ritiro del supporto per Windows 10 è fissato per metà ottobre 2025), il programma Windows Insider, che permette di provare in anteprima nuove versioni della piattaforma non è mai stato accantonato.

Questo perché Windows 10 conta una platea di utenti estesissima, anche e soprattutto in ambito aziendale. Sarebbe stato assolutamente sconsiderato privarsi di un canale privilegiato che permette di ottenere riscontri, direttamente dagli utenti, sugli aggiornamenti in corso di sviluppo.

Il canale beta di Windows 10 è durato 5 mesi dall’ultima apertura

A giugno 2024 aveva destato grande meraviglia la decisione di Microsoft di riaprire il canale beta di Windows 10. Una mossa inusuale per un sistema operativo che, appunto, è destinato all’accantonamento in favore di Windows 11.

All’epoca Microsoft aveva dichiarato: “per apportare nuove funzionalità e ulteriori miglioramenti a Windows 10 quando necessario, abbiamo bisogno di un luogo in cui svolgere attivamente lo sviluppo delle funzionalità con i partecipanti al programma Windows Insider“. La mossa fece sperare molti in un’ulteriore estensione del supporto di Windows 10, ben oltre il 14 ottobre 2025.

In realtà quell’estensione è arrivata ma soltanto a pagamento per le imprese (che con il programma ESU, Extended Security Updates, possono ricevere le patch di sicurezza per Windows 10 fino a ottobre 2028) e per gli utenti privati interessati. Per questi ultimi è la prima volta che accade: i soggetti privati che vorranno ricevere gli update di sicurezza dopo ottobre 2025 potranno assicurarseli con 30 dollari. Ma soltanto per un anno, quindi fino a ottobre 2026.

I motivi della chiusura del canale beta di Windows 10

A distanza di solo 5 mesi dalla precedente (ri)apertura del canale beta di Windows 10, Microsoft ha deciso per una chiusura che a questo punto appare inappellabile. “È l’ultima volta che rilasciamo una versione beta di Windows 10 all’interno di questo canale, che chiuderà definitivamente“, hanno osservato i responsabili del programma Windows Insider.

Microsoft non ha fornito alcuna spiegazione di sorta, confermando ancora una volta che Windows 10 22H2 è e rimarrà l’ultima versione del fortunato sistema operativo.

Facile ipotizzare che la società guidata da Satya Nadella abbia voluto sviluppare – in seno al canale beta – alcuni aggiornamenti per spronare gli utenti al passaggio a Windows 11, per poi concentrarsi soltanto su quest’ultimo.

L’azienda di Redmond non chiude il canale Release Candidate di Windows 10, che resta comunque disponibile. Questo significa che lo sviluppo del sistema operativo, seppur incentrato su correzioni di minore importanza, non si arresta e proseguirà ancora.

La differenza è che gli “insiders” d’ora in avanti riceveranno versioni di Windows 10 che sono praticamente complete; niente più build sperimentali o non definitive.

Con la chiusura del Beta Channel per Windows 10, Microsoft di fatto conferma che non ci saranno più test attivi di nuove funzionalità per questa versione del sistema operativo. Gli utenti riceveranno solo aggiornamenti di sicurezza e bug fix già validati.

