Perché la Fibra di Aruba è la scelta ideale per ogni famiglia

Oggi avere una connessione internet ultraveloce non è più un qualcosa di accessorio o rinunciabile, considerando quante e quali cose possiamo fare online. Andare su internet (ammesso che questa espressione non sia anacronistica), infatti, non significa solamente svagare, giocare o fare cose in più rispetto alla “vita reale”, ma svolgere una serie di attività fondamentali come il lavoro e lo studio. Per questo motivo l’offerta della Fibra di Aruba rappresenta una soluzione ideale per tutte le famiglie che necessitano di una connessione veloce, affidabile e conveniente.

Un esempio reale

Prendiamo l’esempio di una famiglia come tante, quella nella quale uno dei genitori lavora come consulente finanziario in smart working, mentre l’altro genitore è un docente universitario che svolge sia lezioni in presenza che online. In questa famiglia c’è anche un figlio in età scolare che per lo studio ha bisogno di collegarsi con il PC al web. Nel fine settimana si ritrovano sul divano a guardare un film o la partita della propria squadra del cuore o, nei momenti di pausa, i genitori fanno acquisti online o svolgono pratiche amministrative da PC, mentre il figlio gioca con la console.

Con la fibra di Aruba che assicura una velocità fino a 1 Gbps, ogni componente della famiglia può gestire simultaneamente videoconferenze in HD, condivisione di documenti, gaming online e streaming senza interruzioni o rallentamenti.

A rendere l’offerta di Aruba molto allettante non c’è solamente la qualità della connessione e il prezzo scontato per i primi sei mesi, ma anche la flessibilità di un abbonamento che può essere personalizzato con diversi servizi aggiuntivi. In questo modo l’offerta diventa realmente utile alle necessità di quella famiglia che paga esclusivamente per quello di cui ha bisogno. Inoltre non ci sono costi di attivazione, si può rescindere in qualsiasi momento e si può anche mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni all’anno (per esempio quando si va in ferie) con l’opzione Stop&Go.