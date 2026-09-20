Perché nessuna distribuzione Linux sarà mai immune agli attacchi informatici?

Dire che una distribuzione Linux sia sicura non significa che possa impedire ogni compromissione.

La questione riguarda soprattutto ciò che accade dopo l’eventuale sfruttamento di una vulnerabilità. Un sistema può offrire numerose protezioni e continuare a lasciare ampio margine di movimento a un aggressore che riesca a ottenere privilegi elevati.

Questa è la tesi sviluppata da How-To Geek in un’analisi che ripercorre il passaggio dell’autore tra diverse distribuzioni fino alla scelta di Qubes OS. Il punto centrale non riguarda quindi la ricerca della distribuzione “più sicura”, ma il modo in cui il sistema limita i danni quando un’applicazione o un componente viene compromesso. Qubes affronta il problema intervenendo sulla separazione degli ambienti, invece di affidarsi esclusivamente all’hardening.

Perché l’hardening Linux non basta sempre

Il kernel monolitico di Linux gestisce direttamente numerose funzioni fondamentali, inclusi driver e moduli. Un componente che opera con privilegi kernel dispone di capacità molto superiori rispetto a un normale processo nello spazio utente. Per questo una vulnerabilità con conseguenze rilevanti può avere effetti che superano il programma inizialmente colpito. Il problema non implica che il modello sia insicuro in assoluto, ma evidenzia quanto conti il livello al quale avviene una compromissione.

Le distribuzioni Linux possono applicare diverse tecniche di mitigazione, tra cui ASLR, PIE, stack canary, seccomp, NX e SELinux. Questi strumenti rendono più difficile sfruttare determinate classi di vulnerabilità oppure restringono le operazioni consentite a un processo. Il loro ruolo resta quindi importante, ma non coincide con quello dell’isolamento. Anche i container presentano una differenza sostanziale rispetto alla virtualizzazione completa: i processi containerizzati condividono il kernel dell’host, per cui una vulnerabilità nello strato comune può compromettere il confine previsto.

Qubes OS parte da una premessa differente e utilizza Xen per eseguire attività all’interno di domini separati, chiamati qubes. Applicazioni appartenenti a livelli di fiducia differenti possono così essere collocate in ambienti distinti. La documentazione ufficiale precisa però che la separazione non protegge automaticamente programmi eseguiti nello stesso dominio: il beneficio deriva dal confine tra qubes e dalla riduzione delle risorse condivise.

Qubes OS trasforma l’isolamento in una difesa

Il modello di Qubes consente di mantenere separate attività come navigazione, lavoro quotidiano e gestione di informazioni sensibili. Il sistema prevede inoltre meccanismi controllati per trasferire file e dati tra domini, oltre a qubes usa e getta destinati alle attività temporanee. La documentazione definisce questa impostazione security by compartmentalization: l’obiettivo non è impedire ogni intrusione, ma fare in modo che la compromissione di un ambiente non conceda automaticamente accesso agli altri.

Lo stesso principio compare, con implementazioni differenti, in progetti come Spectrum OS e Sculpt OS. Spectrum utilizza macchine virtuali per separare le applicazioni, mentre Sculpt si basa sul framework Genode e su un’architettura orientata a microkernel, capability e componenti isolati. Non si tratta di distribuzioni Linux equivalenti a Qubes, ma di approcci che spostano l’attenzione dalla sola protezione del singolo programma alla riduzione delle relazioni di fiducia tra componenti.

La differenza più importante emerge quindi nella gestione dell’incidente: una vulnerabilità non deve necessariamente trasformarsi in un accesso indistinto a tutto il computer. Un’architettura compartimentata può limitare le informazioni disponibili all’aggressore e rendere più difficile raggiungere risorse collocate altrove. Il prezzo è una maggiore complessità nella configurazione e nell’interazione tra ambienti. La sicurezza, in questa prospettiva, diventa anche una questione di progettazione dei confini: meno fiducia implicita significa meno possibilità che un singolo errore si propaghi all’intero sistema.