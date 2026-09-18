PearOS: la "versione Linux" di macOS sorprende con i nuovi aggiornamenti

pearOS continua a costruire un desktop Linux pensato per chi apprezza l’estetica di macOS, ma vuole utilizzare un sistema aperto e installabile su hardware non Apple.

La distribuzione utilizza una base Arch Linux e personalizza KDE Plasma con componenti sviluppati direttamente dal progetto. Gli aggiornamenti recenti hanno concentrato il lavoro sull’interfaccia, sulla gestione delle finestre, sull’installer e sul passaggio a Wayland.

Il risultato cerca di riprodurre alcune abitudini note agli utenti Mac senza trasformare Linux in una copia tecnica del sistema di Apple. Le novità interessano soprattutto chi valuta una distribuzione rolling release con un ambiente fortemente personalizzato. Il progetto, però, mantiene ancora alcune anomalie documentate nel repository ufficiale, un elemento da considerare prima di utilizzarlo come sistema principale.

Le novità grafiche avvicinano pearOS a macOS

Il lavoro sull’interfaccia è particolarmente evidente nella versione pubblicata durante l’estate. pearOS ha introdotto una Dynamic Island integrata nell’area superiore dello schermo, una nuova dock con effetto zoom, un menu globale e opzioni dedicate alla personalizzazione del notch. Anche le cartelle possono adottare il colore dell’accento selezionato, mentre il sistema include un nuovo lockscreen e un suono di avvio.

La gestione delle finestre segue la stessa direzione. Il progetto ha aggiunto un sistema di tiling ispirato a macOS, bordi arrotondati e una colorazione dinamica delle finestre durante lo spostamento. Il comportamento del pulsante di chiusura è stato inoltre modificato: in determinate condizioni l’applicazione viene nascosta anziché terminata, replicando una convenzione tipica dell’ambiente Apple.

Sul piano applicativo, pearOS ha sostituito alcuni componenti con programmi sviluppati o adattati dal progetto. L’applicazione delle impostazioni di sistema è stata riscritta in C++ con Qt6, mentre il vecchio componente basato su Electron per le informazioni sul sistema ha seguito la stessa direzione. Sono arrivati anche Seafari, una nuova applicazione di benvenuto e ulteriori impostazioni dedicate al desktop.

La base Arch porta anche alcuni compromessi

La componente meno visibile ma più importante resta quella tecnologica. Il passaggio da X11 a Wayland è stato introdotto a febbraio e rappresenta una modifica più profonda rispetto agli interventi estetici. Il progetto ha successivamente continuato a correggere problemi legati al nuovo ambiente grafico. Nel repository ufficiale compare, per esempio, una segnalazione relativa a un crash di kwin_wayland con alcune GPU Intel della generazione Broadwell.

Le note di rilascio segnalano anche problemi con determinate schede Wi-Fi, il supporto BTRFS durante l’installazione e l’input da tastiera nella calcolatrice. Alcune finestre presentano inoltre un’area di trascinamento ridotta.

Per chi arriva da macOS, pearOS offre quindi un’esperienza costruita intorno a riferimenti visivi e comportamentali familiari, ma conserva caratteristiche tipiche di una distribuzione Linux indipendente. La valutazione non dovrebbe fermarsi all’aspetto grafico: compatibilità hardware, affidabilità degli aggiornamenti e disponibilità delle applicazioni necessarie restano fattori determinanti. È proprio questa combinazione tra personalizzazione spinta e base Arch a definire oggi l’identità tecnica di pearOS.