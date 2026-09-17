PS5 Linux: il progetto si ferma dopo la falla segnalata a Sony

Il progetto per eseguire Linux su PlayStation 5 perde il suo principale sviluppatore proprio dopo la segnalazione a Sony di una vulnerabilità dell’hypervisor considerata decisiva.

Andy Nguyen, conosciuto come TheFloW, ha annunciato l’abbandono dello sviluppo di PS5 Linux, compreso il lavoro previsto per PS5 Pro. La falla non serviva semplicemente a eseguire codice non autorizzato: il suo valore era permettere di superare una delle barriere più profonde della console e caricare un bootloader capace di avviare Linux. Il progetto può quindi potenzialmente trasformare una PS5 in un computer Linux sfruttandone CPU, GPU, porte USB, rete e archiviazione.

La segnalazione a Sony apre ora la possibilità che il difetto venga corretto con un aggiornamento del firmware, restringendo il supporto alle versioni vulnerabili.

Perché la falla è fondamentale per Linux su PS5

La PS5 utilizza un hypervisor per isolare il software della console e controllare l’accesso alle risorse hardware. Per il progetto ps5-linux, superare questa protezione è essenziale: il loader utilizza vulnerabilità dell’hypervisor per eseguire un bootloader personalizzato e avviare un ambiente Linux separato dal sistema operativo ufficiale. Il repository del progetto indica il supporto per numerosi firmware compresi tra le versioni 3.00 e 7.61.

Il risultato non consiste quindi in una semplice modifica dell’interfaccia o nell’installazione di un’applicazione. Una volta avviato Linux, il progetto punta a utilizzare direttamente una parte consistente dell’hardware della console. La documentazione cita gli otto core CPU, la GPU AMD, l’uscita HDMI fino a 4K a 60 Hz, le porte USB, Ethernet, Bluetooth e il lettore Blu-ray. È inoltre possibile utilizzare un SSD M.2 compatibile come spazio dedicato all’ambiente Linux.

La distinzione è importante anche per capire perché la vulnerabilità abbia un valore così elevato. Il codice del loader contiene componenti specifici per interagire con il kernel e con l’hypervisor; non si tratta quindi di un semplice programma avviabile dal sistema Sony. Il progetto stesso descrive il loader come un payload Linux che sfrutta vulnerabilità HV per eseguire un bootloader personalizzato.

La segnalazione a Sony cambia il futuro del progetto

Secondo VideoCardz, Nguyen sostiene di aver individuato la stessa vulnerabilità mantenendola privata. Altri ricercatori l’avrebbero però trovata indipendentemente e uno di loro, identificato come Jordy, l’avrebbe infine comunicata a Sony.

La conseguenza riguarda soprattutto il futuro supporto alle nuove versioni del firmware. Sony, ricevuti i dettagli attraverso il proprio programma di sicurezza, può analizzare la vulnerabilità e correggerla con un aggiornamento. Se il difetto venisse chiuso, una console aggiornata potrebbe non offrire più il punto di ingresso necessario al loader. È anche il motivo per cui Nguyen ha abbandonato il lavoro pianificato per PS5 Pro, mentre il progetto pubblico non è stato cancellato: il codice del loader resta disponibile con licenza GPL 3.0 e può quindi essere studiato e sviluppato da altri.

Il futuro di PS5 Linux non dipende dunque soltanto dalla decisione del suo autore originale. Il repository continua a contenere loader, patch e strumenti sviluppati per portare Linux sulla console, mentre l’attuale documentazione conferma che l’obiettivo è utilizzare la PS5 come una piattaforma informatica completa, con supporto a desktop, giochi Steam ed emulatori.