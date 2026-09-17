GNOME 51 è arrivato: tutte le novità del nuovo desktop Linux

GNOME 51 arriva sei mesi dopo GNOME 50 e prosegue un ciclo di sviluppo che ormai segue una cadenza molto regolare: una versione principale in primavera e una durante il mese di settembre. La nuova edizione del desktop environment Linux porta il nome in codice “A Coruña“, scelto in omaggio alla città galiziana che ha ospitato GUADEC 2026, la conferenza annuale dedicata alla comunità e agli sviluppatori GNOME.

Il “cambio di numero”, nel caso di GNOME, è l’apice di una serie di cambiamenti che hanno interessato soprattutto rendering, gestione dei frame, display, accessibilità e applicazioni di sistema.

Gran parte del lavoro interessa i componenti che l’utente vede poco ma utilizza continuamente: Mutter, GTK, libadwaita , il sottosistema grafico, la cattura dello schermo, la gestione delle credenziali e numerose applicazioni incluse nel desktop. A questi interventi si affiancano funzioni decisamente più visibili, dalle mappe offline alla firma grafica dei PDF, passando per nuove opzioni per monitor, touchpad e desktop remoto.

GNOME 51 lavora soprattutto sulla fluidità del desktop

Uno degli interventi tecnicamente più importanti riguarda il modo in cui Mutter, il window manager e compositor utilizzato da GNOME Shell, programma la produzione e la consegna dei frame.

GNOME descrive un sistema di scheduling rielaborato con l’obiettivo di mantenere animazioni più regolari sotto carico. Quando CPU, GPU o applicazioni impegnative saturano parte delle risorse, il desktop environment può rispettare una buona media di frame al secondo e risultare comunque poco fluido.

Migliorare la tempistica con cui compositore e display si scambiano i frame può produrre benefici avvertibili anche senza aumentare in modo spettacolare un qualche valore di benchmark.

GNOME 51 riduce inoltre il lavoro ridondante durante registrazione e cattura dello schermo, limitando copie dei buffer che non risultano necessarie. Ogni copia evitata significa meno traffico di memoria, meno lavoro per CPU e GPU e, potenzialmente, una latenza inferiore. È un intervento particolarmente interessante perché la cattura dello schermo entra in gioco non soltanto quando si registra un video, ma anche in diverse soluzioni di condivisione remota basate sull’infrastruttura Wayland e PipeWire.

L’ambiente desktop ricorda adesso anche il livello di luminosità dei monitor dopo un riavvio e durante l’attivazione o disattivazione dell’HDR. Può sembrare un dettaglio, ma la gestione della luminanza diventa più delicata proprio quando SDR e HDR convivono sullo stesso sistema e il desktop deve mantenere coerenti impostazioni che non sempre rappresentano lo stesso valore fisico.

Il vecchio percorso NVIDIA viene rimosso

GNOME 51 elimina il supporto alle vecchie interfacce proprietarie utilizzate storicamente con i driver NVIDIA e concentra il codice sulle moderne interfacce grafiche standard.

Per molti anni NVIDIA ha richiesto percorsi specifici all’interno di compositor e server grafici. L’affermazione di Wayland, GBM, DMA-BUF, explicit synchronization e delle più recenti versioni dei driver ha progressivamente ridotto quella distanza.

Togliere il codice dedicato alle vecchie interfacce significa ridurre il volume dei rami da mantenere e testare a livello di codice.

Non significa naturalmente che GNOME 51 abbandoni NVIDIA: avviene semmai il contrario. Il desktop dà ormai per acquisite le interfacce moderne supportate dai driver attuali e smette di trascinarsi dietro compatibilità pensate per generazioni precedenti.

Monitor, rotazione automatica e touchpad: cambiano le Impostazioni

Il pannello Impostazioni riceve molteplici ritocchi: sui dispositivi dotati di accelerometro compare Rotazione automatica, che permette di adattare l’orientamento dello schermo mentre si ruota fisicamente il computer o il tablet. Quando la funzione è attiva, un apposito controllo permette anche di bloccare temporaneamente l’orientamento corrente.

Chi usa display di dimensioni o risoluzioni differenti sa che riprodurre nell’interfaccia la posizione fisica delle schermate non è soltanto una questione estetica: la geometria virtuale determina il punto nel quale il puntatore passa da un monitor all’altro.

Nel pannello Mouse arriva invece un’opzione molto pratica: disattivare automaticamente il touchpad quando si collega un mouse. Finora molte distribuzioni, utility o configurazioni personalizzate risolvevano il problema in modi diversi; GNOME porta finalmente il controllo nell’interfaccia principale.

Desktop remoto con Kerberos e smart card inoltrate dalla macchina locale

Il desktop remoto integrato guadagna due capacità rivolte soprattutto agli ambienti professionali. La prima è l’autenticazione Kerberos per l’accesso diretto a una sessione utente remota. Kerberos utilizza ticket e un’autorità centrale, il Key Distribution Center, evitando di basare ogni autenticazione sul trasferimento diretto della password al servizio di destinazione.

La seconda novità è il reindirizzamento delle smart card. Una carta collegata al computer dal quale parte la connessione può essere utilizzata all’interno della sessione remota: è un requisito importante in aziende e amministrazioni dove certificati, badge e smart card servono per autenticarsi o autorizzare operazioni.

GNOME aveva già potenziato notevolmente il desktop remoto nella versione 50, introducendo tra le altre cose accelerazione hardware basata su Vulkan e VA-API, supporto HiDPI e miglioramenti per le configurazioni headless. GNOME 51 continua quindi un lavoro iniziato ben prima di questa release.

Maps finalmente funziona anche senza connessione

Tra le novità più utili c’è il download di mappe offline in GNOME Maps. L’utente può scegliere una regione, conservarla sul computer e consultarla successivamente senza accesso alla rete: le aree scaricate compaiono in una lista dalla quale è possibile controllarle ed eliminarle.

È una funzione apparentemente ovvia per un’applicazione cartografica, ma GNOME Maps ne era rimasta priva a lungo. Risulta utile durante un viaggio, con roaming limitato o semplicemente su portatili che non dispongono di una connessione mobile.

Cresce anche la quantità di informazioni disponibili per il trasporto pubblico. Dove le sorgenti dati lo consentono, Maps può mostrare partenze e arrivi in tempo reale, ritardi, binari o fermate da utilizzare e tempi necessari per percorrere a piedi i tratti iniziali e finali di un itinerario. Va detto però che la qualità di queste funzioni dipende inevitabilmente dai dati forniti nelle diverse città e reti di trasporto.

Files cerca di eliminare le attese che bloccano l’interfaccia

Il file manager Files, conosciuto storicamente come Nautilus, riceve modifiche meno appariscenti ma potenzialmente più importanti nell’uso quotidiano.

Diverse operazioni lente non bloccano più l’applicazione e il caricamento delle cartelle risulta più rapido, soprattutto quando la directory contiene molti elementi o si trova su una risorsa lenta.

È esattamente il genere di ottimizzazione che tende a passare inosservato nelle schermate promozionali: un file manager, però, deve confrontarsi continuamente con storage USB, server di rete, filesystem remoti e directory con migliaia di oggetti. Spostare il lavoro costoso fuori dal percorso che aggiorna l’interfaccia migliora la sensazione di reattività molto più di una nuova animazione.

Durante il trascinamento di più file compare inoltre un contatore con il numero degli elementi coinvolti. I file appena creati tramite copia restano automaticamente selezionati; il clic con il tasto destro su una zona vuota non cancella più la selezione già effettuata.

GNOME ha rivisto anche le indicazioni che segnalano cartelle di sola lettura o non accessibili e raggruppa le notifiche prodotte dal file manager.

GNOME Web genera password usando pwquality

Il browser Web, noto anche come Epiphany, può ora generare password robuste sfruttando la libreria pwquality . Si tratta della stessa famiglia di strumenti utilizzata su molti sistemi Linux per verificare la qualità delle password rispetto a criteri configurabili.

GNOME ha inoltre corretto diversi problemi del gestore delle credenziali e semplificato i suggerimenti visualizzati nella barra degli indirizzi: gli URL associati ai suggerimenti provenienti dai motori di ricerca non occupano più inutilmente spazio nel menu.

Una scorciatoia, CTRL+MAIUSC+C , permette di copiare direttamente l’indirizzo della pagina corrente senza spostare il focus sulla barra degli indirizzi.

GNOME Software avverte quando un’applicazione non è più mantenuta

GNOME Software introduce un avviso prima dell’installazione di un’applicazione dichiarata end of life. La scelta non impedisce l’installazione, ma rende esplicito un dato che ha implicazioni di sicurezza: un programma abbandonato può continuare a funzionare perfettamente pur non ricevendo più correzioni per vulnerabilità future.

La schermata delle autorizzazioni mostra inoltre più dettagli sui permessi dei pacchetti Flatpak, in particolare sull’accesso ai file.

Flatpak può confinare un’applicazione tramite sandbox e portali, ma le autorizzazioni concesse restano decisive: sapere prima dell’installazione quali parti del filesystem risultano accessibili aiuta a valutare meglio il grado di isolamento effettivo.

Anche le prestazioni ricevono attenzione. GNOME Software riutilizza maggiormente i dati già presenti nella cache all’avvio e ottimizza il caricamento delle icone, riducendo il lavoro necessario prima di mostrare l’interfaccia utilizzabile.

Quando arriverà GNOME 51 nelle distribuzioni Linux

Il rilascio della nuova major release del desktop environment non coincide con la disponibilità immediata attraverso il gestore pacchetti di ogni distribuzione. GNOME pubblica sorgenti e componenti, mentre spetta ai singoli progetti Linux integrarli, testarli e distribuirli nei propri repository.

Le note ufficiali indicano che GNOME 51 raggiungerà le principali distribuzioni nelle settimane successive al rilascio. Chi vuole provarlo prima può utilizzare GNOME OS Nightly, anche dentro GNOME Boxes. L’immagine può essere installata su hardware reale, ma il progetto la definisce esplicitamente software sperimentale: il supporto hardware resta limitato, non esiste un team di sicurezza dedicato e alcune funzioni possono essere incomplete. Per l’avvio da USB, la documentazione attuale richiede inoltre UEFI attivo e Secure Boot disabilitato.

Per un computer di produzione conviene quindi aspettare che GNOME 51 arrivi attraverso i normali aggiornamenti della propria distribuzione. GNOME OS resta prezioso per testare il desktop così come gli sviluppatori lo stanno costruendo, non come sostituto generalista di Fedora, Ubuntu, Debian o delle altre distribuzioni.