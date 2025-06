Perché WhatsApp ora ci chiede l'email

WhatsApp continua a innovare per migliorare la sicurezza account degli utenti, introducendo una nuova funzionalità che consente di collegare un indirizzo email al proprio profilo. Questa misura aggiuntiva rappresenta un passo avanti per garantire il recupero dell’account in situazioni di emergenza, come la perdita del telefono o l’impossibilità di ricevere codici di verifica tramite SMS o chiamata.

Un’opzione inp più per proteggere i dati

Questa novità, sebbene non obbligatoria, è stata progettata per affrontare situazioni critiche in cui i metodi tradizionali di recupero falliscono. L’indirizzo email associato all’account rimarrà privato e sarà utilizzato esclusivamente per scopi di sicurezza. WhatsApp sta notificando gli utenti attraverso messaggi ufficiali, facilmente riconoscibili grazie al badge blu con spunta di verifica, per sensibilizzare sull’importanza di questa configurazione.

WhatsApp ha sottolineato l’importanza di distinguere i messaggi autentici da quelli fraudolenti. Solo gli account verificati, contrassegnati dal badge blu, inviano comunicazioni ufficiali. Questo approccio mira a prevenire tentativi di phishing, che restano una minaccia costante nonostante le misure di sicurezza implementate.

Configurare l’email di recupero: una procedura semplice

Attivare questa funzionalità è un processo intuitivo che richiede pochi passaggi:

Accedere alle impostazioni dell’app WhatsApp

Selezionare la sezione “Account”

Cliccare sull’opzione “Indirizzo e-mail”

Inserire l’indirizzo email desiderato

Verificare l’email tramite il codice OTP ricevuto nella casella di posta

Confermare l’associazione

Da notare che questa configurazione può essere effettuata esclusivamente tramite l’app mobile, non essendo disponibile su WhatsApp Web.

Un sistema sempre più sicuro

L’introduzione dell’e-mail verificata si aggiunge a una serie di innovazioni recenti, come il PIN di protezione per le chat. Queste misure aumentano la capacità di WhatsApp nel rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza degli account degli utenti, offrendo strumenti efficaci per proteggere la privacy e i dati personali.

La verifica in due passaggi e l’associazione di un indirizzo email offrono, insieme, un ulteriore livello di protezione, rendendo gli account più resilienti agli attacchi informatici.