La nuova piattaforma Perplexity Labs, annunciata poche ore fa, rappresenta una vera pietra miliare nel campo della creazione di contenuti avanzati tramite Intelligenza Artificiale.

Questo strumento, sviluppato per abbonati Pro, consente di trasformare idee in progetti complessi in pochi minuti, rendendo accessibile la creazione di materiali sofisticati come report analitici, applicazioni web interattive e dashboard dinamici. Tutto ciò è possibile con un’elaborazione di circa 10 minuti, dimostrando come l’AI possa ottimizzare e semplificare processi tradizionalmente lunghi e complessi.

Uno degli aspetti più interessanti di Perplexity Labs è la sua estrema versatilità. Gli utenti possono generare codice, organizzare dati, applicare formule matematiche e creare grafici accattivanti. La piattaforma è attualmente disponibile su web, iOS e Android, con versioni per Mac e Windows in arrivo in un prossimo futuro.

Come funziona Perplexity Labs

Una delle caratteristiche distintive di Perplexity Labs è la scheda Apps, che consente agli utenti di sviluppare e distribuire app web interattive senza necessità di strumenti esterni. Questo include la possibilità di creare anche presentazioni e siti web completi. Tutti i materiali prodotti durante il processo vengono automaticamente organizzati nella sezione Assets, semplificando la gestione e il recupero dei file creati.

Rispetto alla funzione Deep Research di Perplexity, che si concentra su risposte più rapide, Labs si distingue per dedicare più tempo all’elaborazione, garantendo risultati complessi e articolati. Questa differenza è resa possibile grazie all’uso di strumenti avanzati per la creazione di file elaborati e progetti complessi.

La comunità di utenti ha accolto con entusiasmo il lancio della piattaforma. Alcuni esempi concreti includono l’utente @cneuralnetwork, che ha sviluppato un’applicazione per analizzare i bias nell’educazione utilizzando tecniche di Natural Language Processing, e @hamptonism, che ha creato un dashboard interattivo per il monitoraggio degli indicatori economici globali, semplicemente formulando una richiesta testuale.

Perplexity Labs si presenta quindi come uno strumento all’avanguardia per professionisti di diversi settori, dall’analisi finanziaria alla pianificazione personale. La sua capacità di trasformare rapidamente idee in progetti complessi sottolinea il potenziale dell’AI nel semplificare processi che tradizionalmente richiederebbero team di specialisti.