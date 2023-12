Piano a vita di pCloud da 2 TB: risparmia oltre 1000€ e goditi la tranquillità digitale

pCloud, uno dei servizi cloud più sicuri in Europa, presenta un’offerta esclusiva per i nuovi utenti che desiderano garantirsi uno spazio digitale sicuro e ampio: piano a vita Family da 2TB ora disponibile a soli 595€ anziché 1.700€, con uno sconto del 65%.

Questa eccezionale opportunità permette di risparmiare oltre 1000€, offrendo una soluzione completa e duratura per la gestione dei dati personali.

pCloud, il servizio all’insegna della sicurezza e facilità d’uso

pCloud, con sede in Svizzera, si distingue per la sicurezza dei dati, beneficiando della legislazione elvetica sul trattamento dei dati personali, la più rigorosa in Europa.

Il servizio è noto per la facilità d’uso e la compatibilità con tutte le principali piattaforme, consentendo l’accesso al proprio spazio cloud da qualsiasi dispositivo.

Con la licenza a vita del piano Family da 2TB, gli utenti ottengono uno spazio cloud ampio e flessibile, con la possibilità di condividere link e account con fino a 5 utenti.

Tra le caratteristiche di spicco, i piani pCloud offrono un servizio di backup da Dropbox, Facebook, Google Drive, Google Photos e OneDrive, semplificando la gestione dei dati online.

pCloud dà priorità alla sicurezza, implementando il protocollo TLS/SSL durante il trasferimento dei file dal dispositivo ai server.

Questo assicura una protezione completa e avanzata dei dati digitali. Oltre alla sicurezza, pCloud offre un’esperienza multimediale ottimale con un player audio e video integrato, consentendo la riproduzione dei contenuti preferiti in modo intuitivo. Per accedere all’offerta natalizia di pCloud, basta cliccare sul bottone qui sotto:

In pochi istanti, verrai reindirizzato alla schermata dell’offerta del piano a vita Family 2TB di pCloud, in promozione a 595€ invece di 1.700€.

Affrettati, questa offerta è per tempo limitato e rappresenta un investimento duraturo per la tua tranquillità digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.