Un incredibile episodio ha messo in luce la straordinaria capacità del Pixel 8 di resistere a condizioni estreme. Durante una vacanza in Polonia, un utente ha condiviso su Reddit una vicenda che ha dell’incredibile: il suo dispositivo è rimasto immerso per ben quattro giorni in una vasca idromassaggio a 45°C, uscendo dall’esperienza perfettamente funzionante.

Questo evento va ben oltre le aspettative della certificazione IP68, che teoricamente garantisce una resistenza all’acqua limitata a 30 minuti. L’incidente è avvenuto durante i festeggiamenti per la “May Holiday”. Il proprietario dello smartphone ha perso il dispositivo il primo giorno di vacanza. Solo al termine del soggiorno, il gestore dell’Airbnb ha ritrovato il Pixel 8 sul fondo della vasca idromassaggio, dove era rimasto completamente sommerso per l’intero periodo.

Incredibilmente, una volta recuperato e collegato alla corrente, il dispositivo si è acceso senza alcun problema, dimostrando una resistenza che ha lasciato il suo proprietario senza parole.

Pixel 8 a prova di idromassaggio? Un colpo di fortuna

Questa straordinaria esperienza ha portato l’utente a dichiarare la sua fedeltà ai dispositivi Pixel, elogiando la loro affidabilità e robustezza. Tuttavia, è importante sottolineare che non tutti gli smartphone con certificazione IP68 reagiscono allo stesso modo in situazioni simili. Diverse testimonianze su Reddit riportano esperienze opposte: come un Pixel 7 che non è sopravvissuto a una breve immersione in un lavandino o un Pixel 9 Pro XL compromesso dalla semplice umidità generata da un bagno caldo.

La straordinaria sopravvivenza del Pixel 8 in condizioni estreme appena raccontata rappresenta dunque un caso eccezionale, ma va considerata come un’eccezione e non una regola. L’impermeabilità di uno smartphone dipende da molteplici fattori, tra cui l’usura delle guarnizioni e la presenza di eventuali microfessure che potrebbero compromettere la protezione contro i liquidi.

Gli esperti consigliano, in caso di contatto con l’acqua, di sciacquare il dispositivo con acqua distillata per eliminare eventuali residui chimici e di asciugarlo accuratamente utilizzando gel di silice, in grado di assorbire l’umidità residua. Questi accorgimenti possono fare la differenza nel preservare la funzionalità del telefono.