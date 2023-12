Pixel Camera 9.2 disponibile: le novità in arrivo su Google Pixel

Ancora una volta la Pixel Camera (nota in passato come Google Camera) si aggiorna per portare al pubblico nuove funzionalità e arricchire l’esperienza di scatto e registrazione video sui device proprietari della Grande G. Specialmente con gli ultimi modelli Pixel 8 e 8 Pro, il servizio è riuscito a mostrare ciò che sa offrire agli utenti potenziando il comparto fotocamera tramite algoritmi di ottimizzazione eccezionali. Eppure, a quanto pare c’è sempre spazio per migliorare.

La dimostrazione arriva proprio con l’ultima iterazione rilasciata al pubblico, ovvero Pixel Camera 9.2: ecco le novità relative a tale update!

Pixel Camera 9.2 è ufficiale: cosa cambia?

L’update alla versione 9.2 della Pixel Camera sta giungendo su tutti i dispositivi Pixel tramite Google Play proprio in queste ore, stando a quanto riportato anche dai colleghi di 9to5Google, e le modifiche applicate non sono indifferenti. Si parte da una interfaccia più intuitiva che permette ora di gestire luminosità, ombra e bilanciamento del bianco tramite un comodo carosello accessibile dall’angolo in basso a destra, come potete vedere dal confronto sottostante.

Dopodiché, nel pannello delle preferenze per flash, timer, rapporto e altre impostazioni gode di un’accessibilità migliorata affinché gli utenti possano gestire tali controlli molto più facilmente. Aggiornamento altrettanto interessante è la possibilità di selezionare le voci “Ultra HDR” e “Colori ricchi nelle foto” tramite le impostazioni avanzate anche su Google Pixel più datati. Al contrario, sui Pixel 8 appare ora il tasto di disattivazione dell’Ultra HDR.

Non è un fiume di novità come qualche fan avrebbe potuto aspettarsi, ma resta un aggiornamento gradito. Per scaricarlo è sufficiente cercarlo su Google Play sui dispositivi compatibili, o anche effettuare il sideload su altri device Android.