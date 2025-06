Pixel Watch introduce il blocco automatico per smartphone?

Pixel Watch di Google si prepara a fare un salto di qualità per quanto la concerne la sicurezza degli smartphone, grazie a una nuova funzionalità che promette di potenziare la protezione dei dispositivi Android.

L’ultima versione dell’app per Pixel Watch include riferimenti a una caratteristica denominata lock on disconnect, progettata per bloccare automaticamente il telefono associato quando l’orologio smart esce dal raggio di connessione. Questa novità, scoperta da Android Authority, rappresenta un significativo progresso nella protezione dei dati personali, soprattutto in caso di furto o smarrimento del dispositivo.

Attualmente in fase di sviluppo avanzato, la funzione non ha ancora una data di lancio ufficiale. Tuttavia, alcuni utenti sono già riusciti ad attivarla sui propri Pixel Watch, segnalando che il rilascio potrebbe non essere molto lontano. Nonostante ciò, Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo, mantenendo il silenzio anche durante l’evento Google I/O 2025. Se confermata, questa innovazione renderebbe il Pixel Watch il primo dispositivo indossabile a offrire una protezione automatizzata di questo tipo, un fattore differenziante non da poco se confrontato con quanto offerto da altri smartwatch come gli Apple Watch.

Pixel Watch e blocco automatico: funzione rilasciata a breve?

La funzione di blocco automatico non solo automatizzerebbe il processo di protezione, ma potrebbe anche essere estesa ad altri dispositivi dell’ecosistema Wear OS. Questo significherebbe che smartwatch come il Samsung Galaxy Watch 7 e il Galaxy Watch Ultra potrebbero beneficiare di questa tecnologia, rendendo la sicurezza più accessibile per un numero maggiore di utenti Android.

Ad oggi, il Pixel Watch già consente di sbloccare automaticamente lo smartphone associato quando è nelle vicinanze: l’introduzione del blocco automatico completerebbe questo sistema di sicurezza bidirezionale, offrendo un’integrazione ancora più fluida e sicura.

Questa nuova funzionalità riflette l’impegno di Google nel migliorare costantemente l’esperienza utente e la sicurezza dei dispositivi wearable. Con l’integrazione di tecnologie innovative come il lock on disconnect, Pixel Watch 3 e altri dispositivi compatibili potrebbero ridefinire gli standard di sicurezza per l’intero ecosistema Android e non solo.