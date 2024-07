Samsung Galaxy Watch 7: emergono problemi di durata per la batteria

Quando Samsung ha presentato ufficialmente il suo nuovo orologio Galaxy Watch 7 meno di venti giorni fa, una delle grandi novità di cui si vantava era “una durata della batteria di livello successivo“.

Sfortunatamente, sembra che i primi utenti ad aver acquistato il prodotto ora stiano riscontrando l’opposto. Sono state molte le segnalazioni degli utenti su Reddit e altri canali come i Samsung Community Forums: si parla di una durata della batteria scarsa e peggiore rispetto ai modelli della generazione precedente. Anche i principali recensori italiani avrebbero ravvisato il problema, ponendo l’accento proprio sulla durata della batteria.

Samsung Galaxy Watch 7 delude, la batteria dura meno del modello precedente

Questo è quanto spiega un utente su Reddit abbastanza seccato dalla situazione: “Era completamente carico e lo tenevo acceso dalle 6 del mattino. Ora sono quasi le 17:00… la mia batteria è all’8%. È normale? L’orologio mi è arrivato qualche giorno fa“.

A fargli eco è un altro utente che si è imbattuto nella disavventura: “Ho caricato completamente il mio Samsung Galaxy Watch 7 da 40mm non LTE 7 alle 19:30, sono andato a dormire e ho ricevuto un segnale acustico alle 4:30 del mattino che segnalava che il mio orologio era al 5% di carica. Non è durato neanche per la notte“.

Eppure il Galaxy Watch 7 gode di un nuovissimo processore Exynos W1000, costruito su un moderno processo a 3nm, che dovrebbe essere molto più efficiente e consentire una durata della batteria molto più lunga rispetto ai modelli più vecchi.

Alcuni utenti segnalano una scarsa durata della batteria anche sul nuovo e più costoso Galaxy Watch Ultra, che dovrebbe durare almeno due giorni tra una ricarica e l’altra.

La buona notizia è che il problema non è l’hardware, ma un bug del software che sta causando un consumo eccessivo della batteria. A breve dunque Samsung dovrebbe distribuire un nuovo aggiornamento pronto a rimediare.