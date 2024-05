Play Store: Google ora segnala quali app consentono l'eliminazione dell'account

L’anno scorso Google ha stabilito una nuova regola da introdurre nel suo Play Store. Gli utenti avrebbero potuto avere l’opportunità di cancellare il loro account creato nelle app che ne avessero richiesto uno. La società ha affermato che tutto ciò comincerà ad essere effettivo proprio in questo periodo, esattamente come sta accadendo.

Il badge “Cancellazione account disponibile” è ora disponibile nel Google Play Store

Alcuni utenti molto attenti hanno notato l’esistenza del nuovo badge “Cancellazione account disponibile“. Questo appare negli elenchi delle app del Google Play Store.

È dallo scorso dicembre 2023 Google invita gli sviluppatori a includere dettagli sull’eliminazione degli account delle app nelle loro schede del Play Store. Gli sviluppatori hanno tempo fino al 31 maggio 2024 per conformarsi alla nuova regola. Nel caso in cui non dovessero farlo, ci saranno potenziali sanzioni come ad esempio la rimozione delle app che non hanno ricevuto l’adeguamento.

La politica di eliminazione dei dati di Google richiede agli sviluppatori di offrire opzioni di eliminazione dei dati e degli account sia all’interno delle loro app che online. Questo significa che gli utenti non devono reinstallare un’app per eliminare i propri dati o l’account siccome possono farlo anche sul sito online. Gli sviluppatori devono inoltre rivelare se necessitano di conservare determinati dati per motivi legittimi.

Restando in tema e a proposito di sviluppatori di titoli per il Google Play Store, per la prima volta in oltre 8 anni, Google ha aumentato il prezzo massimo di un’app nel Play Store. Stando a quanto riportato allo scorso Google I/O 2024, gli sviluppatori possono ora impostare un costo per le loro app fino a 999,99 $. Ovviamente bisogna stare tranquilli perché sarà davvero improbabile vedere titoli a quel prezzo. Siamo quindi di fronte ad alcune rivoluzioni molto importanti per il mondo mondo degli smartphone, il quale diventa sempre più vario e soggetto a rimodulazioni.