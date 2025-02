Playoff Champions League: Atalanta e Milan in campo, dove vederle in streaming

I playoff di Champions League completano questa sera il quadro delle partite di andata. Dopo il successo della Juventus di ieri in casa contro il PSV, oggi tra le italiane tocca a Milan e Atalanta, con due trasferte sulla carta abbordabili ma da non sottovalutare.

La partita dell’Atalanta sarà in streaming in esclusiva su NOW con il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese, così come tutte le altre della serate ad eccezione del match del Milan, in onda esclusiva su Prime Video.

Champions League: le partite di oggi dei playoff

Questo il quadro completo delle partite di oggi:

Club Brugge-Atalanta (ore 18.45)

Celtic-Bayern Monaco (ore 21)

Feyenoord-Milan (ore 21)

Monaco-Benfica (ore 21)

