PlayStation 5 Pro: la prima immagine mostra come potrebbe essere

Il mondo dei videogiochi è sempre quello più attenzionato dagli amanti del gaming, più in particolare quando si tratta di PlayStation. Diversi sviluppatori di giochi hanno parlato in maniera molto chiara di quello che sarà il prossimo esemplare di punta in casa Sony. Il tutto è avvenuto durante il Gamescom 2024, con varie personalità di rilievo nell’ambito che hanno discusso della prossima PlayStation 5 Pro, suggerendone un lancio imminente.

Sebbene Sony non abbia ancora fatto un annuncio ufficiale, durante le ultime ore sono trapelate nuove indiscrezioni che hanno rivelato quelli che potrebbero essere il nome e il design finali del restyling di PlayStation 5.

PlayStation 5 Pro, il momento si avvicina: nuove indiscrezioni mostrano anche un’immagine

L’affidabile leaker del mondo PlayStation “billbil-kun” ha affermato che Sony lascerà invariata la denominazione, tenendo dunque il nome “PlayStation 5 Pro” per la prossima console in arrivo. Il rapporto pubblicato sul web inoltre ha mostrato anche quello che sembra essere a tutti gli effetti uno schizzo del dispositivo, quello che per grandi tratti finirà presumibilmente stampato sulla sua confezione di vendita. Come si può vedere, l’estetica è molto simile a quella della PS5 Slim, con la stessa forma e con due porte USB-C oltre che con un pulsante di accensione sulla parte anteriore.

L’unica differenza evidente tra la PS5 Slim e il modello Pro in arrivo è che quest’ultimo sembra avere tre strisce nere sulle cover laterali. Il modello Slim invece ne presenta solo una. La fonte inoltre afferma anche che la PlayStation 5 Pro sarà leggermente più spessa della variante Slim.

Per quanto concerne invece l’atteso aumento delle prestazioni, ci sarà e sarà di circa il 45%, grazie a una GPU potenziata e a una memoria più veloce. Altre notizie parlano anche di miglioramenti del ray-tracing e alcune altre modifiche interessanti. Potrebbe non mancare molto alla sua presentazione ufficiale anche se il quadro si chiarirà durante le prossime settimane.