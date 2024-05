Ad alcuni utenti le dimensioni troppo generose non sono piaciute e Sony ha ascoltato le loro richieste. Sul finire del 2023 è stata lanciata sul mercato PlayStation 5 Slim, una versione più compatta di PS5 che però non rinuncia a nulla in termini di potenza. Il suo prezzo di listino è di 549 euro ma oggi hai la possibilità di acquistarla a soli 429 euro su eBay, spedizione inclusa.

La console è venduta da neophonistore, venditore professionale con il 99,5% di feedback positivi e oltre 37.000 recensioni. Questo significa che si può procedere in totale sicurezza.

PlayStation 5 Slim scontata di 120€ su eBay è l’affare del giorno

PlayStation 5 Slim è una versione rivisitata e ottimizzata della console di nuova generazione che ha conquistato il cuore dei gamer di tutto il mondo. Presentata con un design elegante e compatto, racchiude al suo interno tutta la potenza e le prestazioni eccezionali del modello originale, offrendo un’esperienza di gioco ancora più raffinata e coinvolgente.

La prima cosa che salta all’occhio è il nuovo design. Abbandonando le forme audaci e futuristiche del modello originale, Sony ha optato per un look più minimalista e raffinato, con linee essenziali. La console è inoltre più piccola e leggera del 30% rispetto alla versione standard, rendendola più facile da posizionare e trasportare.

Nonostante le dimensioni ridotte, PlayStation 5 Slim mantiene le straordinarie. Alimentata dal processore AMD Zen 2 octa-core e da una GPU AMD RDNA 2 con 36 CU, la console garantisce un gameplay fluido e impeccabile, anche nei titoli più impegnativi. Supporta inoltre la risoluzione 4K e il frame rate fino a 120 fps, offrendo un’esperienza visiva mozzafiato e immersiva.

Uno dei punti di forza della console Slim di Sony è sicuramente l’unità SSD ad alta velocità. Grazie a quest’ultima i tempi di caricamento dei giochi sono drasticamente ridotti, permettendo ai giocatori di immergersi nell’azione in modo più rapido e immediato. L’SSD offre anche altri vantaggi, come la possibilità di installare e giocare ai giochi in modo più rapido e di spostarsi tra le diverse attività con maggiore fluidità.

Insieme alla console arriva anche il controller DualSense, che offre un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica. Grazie al feedback tattile e ai grilletti adattivi, i giocatori possono percepire le azioni di gioco in modo più preciso e dettagliato, come la sensazione di una superficie ruvida o la tensione di un arco. Il controller è inoltre dotato di un microfono integrato e di un altoparlante, che aprono nuove possibilità di interazione con i giochi e con gli altri giocatori.