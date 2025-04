Sony ha deciso di aumentare i prezzi di PlayStation 5, suscitando un ampio dibattito tra videogiocatori ed esperti del settore.

L’incremento di prezzo, motivato dall’azienda giapponese con contesto economico difficile, va a colpire in particolar modo la versione Digital Edition della console, che in Europa vedrà un aumento di 50 euro, passando da 449,99 a 499,99 euro.

L’incremento non riguarderà solo il vecchio continente, con paesi come Australia e Nuova Zelanda che avranno a che fare con simili impennate dei costi. In Oceania, tra l’altro, l’aumento interesserà anche la versione standard della console, anche se in questo caso si parla di una salita di prezzo più contenuta.

Non solo PlayStation 5: altri in aumento in arrivo per le console?

Dietro questa strategia di aumento dei prezzi di PlayStation 5 si nascondono molteplici fattori. Tra questi è possibile individuare l’inflazione, tassi di cambio sfavorevoli e, secondo alcuni analisti, i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti tecnologici provenienti dalla Cina. Nonostante ciò, già ad agosto 2022 il colosso tecnologico aveva effettuato una mossa simile con aumenti che hanno riguardato sempre Europa e Oceania.

I suddetti fattori, combinati tra loro potrebbero aver costretto Sony a rivedere i costi a livello globale per mantenere competitivi i prezzi nel mercato statunitense, dove finora non sono stati annunciati aumenti.

Va comunque detto che non vi sono solo brutte notizie per i videogiocatori, con l’azienda asiatica che ha deciso di ridurre significativamente il costo del disco esterno per PS5. In Europa, il prezzo scenderà da 119,99 a 79,99 euro, con riduzioni simili previste anche in altri mercati.

Questa decisione arriva in un momento complicato, sia a livello globale che per quanto concerne il mercato console. Nintendo, ad esempio, ha ritardato l’apertura dei preordini per la nuova Switch 2 in Nord America, una scelta che secondo alcuni osservatori potrebbe preludere a un aumento dei prezzi per tale piattaforma.