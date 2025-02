Nintendo Switch 2: ecco quando sarà ufficiale secondo le ultime indiscrezioni

In tanti non fanno altro che attendere il momento in cui sarà ufficiale. Ovviamente si parla della nuova Nintendo Switch 2, console che già il prossimo giugno potrebbe essere sul mercato. Le ultime voci parlano di una presentazione ufficiale che invece avverrebbe il 2 aprile, durante l’evento Nintendo Direct.

Una strategia studiata nei minimi dettagli

Questa anticipazione arriva direttamente un ex responsabile vendite di Nintendo, che ha condiviso la notizia nel corso del podcast Kit & Krysta. Stando alle ultime infatti l’azienda avrebbe scelto di lanciare ufficialmente sul mercato la Switch 2 a fine anno scolastico. Si tratta chiaramente di una strategia, con i più giovani che direbbero il classico passa parola tra loro.

La stessa persona inoltre mette in evidenza come Nintendo punti a far uscire la console prima della fine dell’estate anche per un altro motivo, ovvero quello di sfruttare al 100% la stagione degli acquisti natalizi. Tutti i negozi così potrebbero cominciare ad avere le giuste proposte da offrire agli acquirenti, oltre ad una buona disponibilità di pezzi. Allo stesso tempo non è escluso che alcuni ritardi di produzione potrebbero far spostare queste date.

Nintendo Switch 2: prezzo e specifiche

Nintendo non sarà clemente per quanto riguarda il prezzo, in quanto le indiscrezioni parlano di una cifra che si aggira intorno ai 400 euro. Tutto questo avverrebbe per collocare la Switch 2 nella stessa fascia di altre console di nuova generazione.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, il miglioramento dovrebbe essere importante rispetto al modello OLED. Stando alle ultime infatti la CPU dovrebbe essere particolarmente potenziata offrendo quindi la possibilità di andare oltre per quanto concerne le prestazioni anche nei giochi più pesanti. Tutto ciò non dovrebbe fare altro che far aumentare il fenomeno, con sempre più persone disposte ad acquistarla. Insomma, Nintendo Switch 2 si avvicina, ora più che mai. Bisogna solo attendere un altro po’.