Nintendo vuole agire per vie legali contro i leaker della Switch 2

Durante il CES 2025, evento che ha catturato come sempre l’attenzione del mondo tech, un dettaglio inaspettato ha visto coinvolta Nintendo e un produttore di accessori di terze parti. Al centro della vicenda c’è un mockup della presunta Nintendo Switch 2, mostrato nello stand della società Genki, e apparentemente basato su un’unità ottenuta illegalmente.

Nintendo affronta Genki al CES 2025

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Julien Tellouck, presente all’evento, i rappresentanti legali di Nintendo avrebbero fatto visita allo stand di Genki dopo aver notato l’esposizione di un dispositivo simile alla futura Switch 2. Tellouck ha dichiarato:

“Ho parlato con il team di Genki e mi hanno detto che Nintendo si è presentata con i propri avvocati. Genki sostiene di non essere in torto, poiché non ha mai firmato accordi di riservatezza con Nintendo.”

La console esposta, secondo fonti vicine all’accaduto, sarebbe stata basata su un’unità ottenuta tramite canali non ufficiali. Tuttavia, Nintendo ha prontamente smentito qualsiasi coinvolgimento con il dispositivo esposto, dichiarando ufficialmente:

“L’hardware da gioco che Genki sostiene essere di Nintendo al CES non è ufficiale e non è stato fornito all’azienda da Nintendo.”

Un ritiro anticipato e la posizione di Genki

Nonostante Genki abbia dichiarato di non essere perseguibile legalmente, la società ha deciso di ritirarsi anticipatamente dal CES 2025, probabilmente per evitare ulteriori complicazioni legali. L’azienda aveva esposto il dispositivo come un semplice modello concettuale, ma la somiglianza con la console ancora inedita di Nintendo ha destato sospetti.

Quando verrà annunciata la Nintendo Switch 2?

Quel che è certo è che Nintendo ha confermato l’intenzione di annunciare la sua nuova console, probabilmente la Switch 2, entro aprile 2025. Alcuni rumor suggeriscono addirittura una presentazione anticipata, già a gennaio.

Tra le novità più attese per la nuova console, è stata confermata la retrocompatibilità con i giochi attuali, una scelta simile a quella adottata da Sony con PS5 e Microsoft con Xbox Series X/S. Resta ora da vedere se l’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane.