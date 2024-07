Le collaborazioni tra i brand del mercato degli smartphone e le aziende impegnate nell’industria cinematografica non sono certo una novità. L’ultima in ordine cronologico è quella tra POCO e Marvel, che ha portato alla realizzazione di una edizione limitata del noto smartphone F6. Questa è ispirata a Deadpool & Wolverine, cinecomic attualmente in proiezione nella sale (anche quelle italiane) e con risultati davvero strepitosi. A detta della Casa delle Idee, il film con i due amati personaggi dei fumetti è al momento il più visto al mondo. E questo non fa altro che rendere il boccone più amaro.

Il POCO F6 per i fan di Deadpool e Wolverine è… irraggiungibile

Il POCO F6 Deadpool and Wolverine Special Limited Edition è, in base a quanto riportato da Android Headlines, una esclusiva del mercato indiano e questo significa che negli altri paesi sarà un’impresa o quasi poterlo ricevere.

E ci sono pochi dubbi sul fatto che questo sia uno smartphone fortemente desiderato, soprattutto da collezionisti e appassionati che in questi giorni stanno acquistando tutto ciò che riguarda il cinecomic firmato Marvel Studios. A renderle “particolare” questa edizione limitata è il retro, su cui spicca un artwork proprio con Deadpool e Wolverine. Potrebbero esserci anche dei tweak a livello di software, ma al momento nulla è stato confermato.

Look a parte, lo smartphone di POCO si presenta con un’ottima scheda tecnica. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, supportato nelle operazioni da 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di archiviazione interna di tipo UFS 4.0. Si fanno poi notare il display OLED 1,5K da 6,7 pollici, la doppia fotocamera Sony con sensore principale da 50 megapixel, il supporto delle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision, la ricarica rapida da 90W e il sistema operativo Xiaomi HyperOS.

Per quanto riguarda il prezzo, al cambio attuale e considerate alcune promozioni già attive, dovrebbe essere di circa 360 dollari statunitensi. Lo smartphone debutterà il 7 agosto in India.