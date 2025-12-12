Pop!_OS 24.04 LTS con COSMIC Desktop: innovazione e produttività su Linux

System76 è un’azienda statunitense fondata nel 2005, specializzata nella produzione di computer preinstallati con Linux. Negli anni, si è distinta non solo per hardware di alta qualità ottimizzato per Linux, ma anche per lo sviluppo di Pop!_OS, una distribuzione basata su Ubuntu, progettata per offrire un’esperienza fluida, sicura e personalizzabile. L’obiettivo di System76 è combinare prestazioni hardware e software open source per creare strumenti affidabili e produttivi per professionisti, sviluppatori e appassionati.

Questa chiusura d’anno segna un momento importante per System76 e per l’intera comunità open source con il rilascio di Pop!_OS 24.04 LTS (download), la prima versione a includere COSMIC Desktop Environment, frutto di oltre tre anni di sviluppo interno. L’aggiornamento non rappresenta solo un passo avanti rispetto alle versioni precedenti, ma un vero e proprio salto tecnologico nella gestione del desktop Linux, con funzionalità pensate per produttività, modularità e personalizzazione avanzata.

COSMIC: una nuova visione del desktop Linux

COSMIC (Computer Operating System Main Interface Components) non è un semplice aggiornamento dell’interfaccia: è un ambiente desktop completo, modulare e componibile, progettato per offrire agli utenti un’esperienza personalizzabile e performante. Le sue caratteristiche principali includono:

Gestione intelligente delle finestre e tiling intuitivo : l’utente può attivare il tiling per singolo workspace o display, utilizzare scorciatoie da tastiera facilmente memorizzabili o spostare finestre tramite drag-and-drop con suggerimenti visivi.

: l’utente può attivare il tiling per singolo workspace o display, utilizzare scorciatoie da tastiera facilmente memorizzabili o spostare finestre tramite drag-and-drop con suggerimenti visivi. Workspaces avanzati : supporto a workspaces orizzontali o verticali, per display singoli o multipli. È possibile fissare i workspace, riorganizzarli o spostarli tra schermi senza perdere la configurazione.

: supporto a workspaces orizzontali o verticali, per display singoli o multipli. È possibile fissare i workspace, riorganizzarli o spostarli tra schermi senza perdere la configurazione. Navigazione rapida e scorciatoie efficaci : il launcher attivabile con il tasto Super (il tasto Windows sulle tastiere comuni) consente di avviare applicazioni, cambiare finestre attive, eseguire comandi o ricerche web e GitHub, tutto da una singola interfaccia.

: il launcher attivabile con il tasto Super (il tasto sulle tastiere comuni) consente di avviare applicazioni, cambiare finestre attive, eseguire comandi o ricerche web e GitHub, tutto da una singola interfaccia. Stacking, snapping e finestre “sticky”: è possibile combinare più finestre in schede (tab), agganciarle agli angoli o ai lati dello schermo (snap) oppure mantenere alcune finestre sempre in primo piano, semplicemente selezionando l’opzione corrispondente dal menu contestuale.

Il COSMIC Desktop Environment è sviluppato in Rust, garantendo alta velocità, sicurezza della memoria e stabilità complessiva.

Applicazioni COSMIC

L’ecosistema COSMIC include un set di applicazioni ottimizzate per l’ambiente desktop: ad esempio, COSMIC Files, Store, Terminal, Text Editor, Media Player, Screenshot.

Gli utenti possono installare applicazioni aggiuntive (“Made for COSMIC“) tramite il COSMIC Store.

Pop!_OS 24.04 LTS: novità tecniche e supporto hardware

Pop!_OS 24.04 LTS introduce miglioramenti significativi anche sul fronte dell’hardware e per ciò che concerne la routine di installazione:

Supporto nativo ARM : disponibile sul sistema desktop System76 Thelio Astra e con supporto della comunità per hardware “non-System76” tramite Tow-Boot. Quest’ultimo è un bootloader che permette di avviare il sistema Linux su hardware non ufficialmente supportato da System76. In pratica, consente agli utenti di installare e far funzionare Pop!_OS su computer diversi dai modelli System76, gestendo il caricamento del kernel, le partizioni e la selezione del sistema operativo.

: disponibile sul sistema desktop System76 Thelio Astra e con supporto della comunità per hardware “non-System76” tramite Tow-Boot. Quest’ultimo è un bootloader che permette di avviare il sistema Linux su hardware non ufficialmente supportato da System76. In pratica, consente agli utenti di installare e far funzionare Pop!_OS su computer diversi dai modelli System76, gestendo il caricamento del kernel, le partizioni e la selezione del sistema operativo. Gestione ibrida della GPU : le applicazioni richiedono automaticamente la GPU corretta senza necessità di cambio manuale di modalità, ma è possibile scegliere la GPU preferita per singole app tramite il menu contestuale.

: le applicazioni richiedono automaticamente la GPU corretta senza necessità di cambio manuale di modalità, ma è possibile scegliere la GPU preferita per singole app tramite il menu contestuale. Installazione sicura e flessibile : cifratura completa del disco e possibilità di “Refresh install”, per reinstallare il sistema mantenendo file, impostazioni e applicazioni Flatpak.

: cifratura completa del disco e possibilità di “Refresh install”, per reinstallare il sistema mantenendo file, impostazioni e applicazioni Flatpak. Compatibilità hardware estesa: supporto a configurazioni multi-display, monitor ad alta risoluzione e impostazioni persistenti per schermi collegati o scollegati.

Aggiornamento da Pop!_OS 22.04 LTS

Gli utenti di Pop!_OS 22.04 LTS riceveranno la notifica di aggiornamento a partire da gennaio 2026. È comunque possibile eseguire l’upgrade manuale con il comando seguente:

pop-upgrade release upgrade -f

Pop!_OS 24.04 LTS con COSMIC Desktop Environment segna un vero salto generazionale per il desktop Linux. Grazie alla modularità di COSMIC, alle nuove funzionalità per la gestione delle finestre e ai miglioramenti hardware, gli utenti possono lavorare in modo più efficiente e personalizzare l’esperienza a seconda delle proprie esigenze.

Con questo nuovo rilascio, System76 non si limita a aggiornare il sistema operativo, ma rafforza il proprio ruolo nella comunità open source, offrendo strumenti concreti per innovare, sperimentare e superare i limiti dei desktop tradizionali.