Porto-Roma: orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi, giovedì 13 febbraio, si giocherà la partita Porto-Roma, andata dei playoff di Europa League. L’incontro sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW alle ore 21:00, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico di Blerim Dzemaili.

Dove vedere Porto-Roma in TV e in streaming

L’andata dei playoff di Europa League Porto-Roma sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma NOW. Un’ora prima dell’inizio della partita, sarà inoltre possibile collegarsi con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi.

La Roma affronterà la trasferta del Dragão con i titolarissimi. Spazio quindi al 3-5-2, con Svilar tra i pali, il terzetto difensivo Mancini, Hummels e Ndicka, in mezzo al campo Paredes, Koné e Pellegrini, sugli esterni Saelemaekers e Angelino, in avanti infine la coppia composta da Dybala e Dovbyk.

Queste le probabili formazioni di Porto-Roma.

Porto (3-5-2) : Diogo Costa; Djalo, Perez, Pedro; Mora, Joao Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Omorodion, Pepe.

: Diogo Costa; Djalo, Perez, Pedro; Mora, Joao Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Omorodion, Pepe. Roma (3-5-2): Svilar; Ndicka, Hummels, Mancini; Angelino, Saelemaekers, Paredes, Koné, Pellegrini; Dovbyk, Dybala.

Tornando all’offerta iniziale, il pass Sport della piattaforma streaming NOW resta l’abbonamento più conveniente per vedere la Roma oggi contro il Porto e più in generale tutto lo sport di Sky. Al prezzo infatti di 14,99 euro al mese per un anno si ha accesso a 185 partite su 203 di Champions League, tutta l’Europa League e la Conference League, tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga. Oltre al calcio, è possibile vedere poi tutta la Formula 1 e MotoGP in esclusiva, l’intera stagione di tennis e il grande basket con le stelle dell’NBA e dell’Eurolega.