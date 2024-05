Con Tim Cook alla guida, Apple ha raggiunto straordinari risultati come azienda e ha arricchito la sua proposta con importanti novità, come il visore Vision Pro e la piattaforma di streaming Apple TV+. Al timone dell’azienda di Cupertino dal 2011 (dopo la morte di Steve Jobs), quest’anno compirà 64 anni e iniziano a circolare voci su chi possa essere il suo successore. Nonostante al momento “non ci sia alcun motivo di ritenere che un cambiamento al timone sia imminente”, Bloomberg indica la persona che potrebbe raccogliere il testimone.

L’articolo della testata statunitense si basa su conversazioni avute con “diverse persone che hanno familiarità con il funzionamento interno di Apple” e rivela che, in caso di nomina di un nuovo CEO dell’azienda dei record nell’immediato futuro, l’attuale direttore operativo Jeff Williams quasi sicuramente otterrebbe il ruolo. «Se Cook dovesse dimettersi presto, sarebbe quasi sicuramente sostituito dal Chief Operating Officer Jeff Williams, di cui si è parlato come miglior candidato per essere il successore di Cook già qualche anno fa», si legge.

Nel report però si fa allo stesso tempo notare che Williams oggi ha 61 anni e, di conseguenza, potrebbe ricoprire il ruolo solo per poco tempo. E questo sarebbe in contrasto con i piani di Apple, il cui consiglio di amministrazione vorrebbe un dirigente che, come Tim Cook e Steve Jobs, possa guidare l’azienda per almeno 10 anni. Alla luce di ciò, chi sarebbe dunque il candidato perfetto?

John Ternus prossimo CEO di Apple? L’età è dalla sua parte ed è benvisto in azienda

Secondo le fonti di Bloomberg, il nome è quello di John Ternus, attualmente Senior Vice President of Hardware Engineering dell’azienda. Ed è un dirigente che, come in molti hanno notato, negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più visibile. Nell’ultimo evento Let Loose, ad esempio, ha presentato i nuovi iPad, il chip M4 e gli accessori di nuova generazione, come la Apple Pencil Pro.

Nell’articolo si legge che Ternus è “molto apprezzato all’interno di Apple”, con elogi da parte di Tim Cook, Eddy Cue e altri dirigenti di spicco. Altro fattore chiave è certamente l’età, Ternus ha infatti solo 49 anni. «Eddy Cue, il dirigente Apple noto come il stretto confidente di Tim Cook, ha detto in privato ai colleghi che Ternus dovrebbe essere il prossimo amministratore delegato», viene riportato.

E Craig Federighi e Deirdre O’Brien? Come mai non sono presi in considerazione? Nell’articolo di Bloomberg viene spiegato che, nonostante siano benvoluti, sono improbabili successori di Cook. Altri, come Phil Schiller e Dan Riccio, “sono alla fine del loro mandato” in azienda.