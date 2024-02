Premiaconto Banco BPM: il conto a misura di investitori esigenti

Stai cercando un conto che ti offra servizi di qualità e vantaggi esclusivi? Premiaconto Banco BPM potrebbe fare al caso tuo. È un conto che ti permette di avere il servizio di Custodia Titoli gratuito, l’home e mobile banking, e carte di pagamento a condizioni agevolate.

Premiaconto Banco BPM: conto con servizi digitali e Custodia Titoli gratuita

Premiaconto Banco BPM è un conto che ti offre una serie di servizi digitali senza costi aggiuntivi. Puoi accedere al tuo conto tramite l’app YouApp o il sito web, e gestire le tue operazioni in modo semplice e veloce.

Puoi anche usare la tua voce o il tuo volto per accedere e operare, grazie al riconoscimento vocale e biometrico.

Parlando nello specifico del servizio di Custodia Titoli gratuito, ti permette di investire e fare trading online senza pagare commissioni di custodia.

Puoi consultare il tuo portafoglio, suddiviso per asset class, e negoziare fondi e SICAV, scegliendo tra le diverse proposte disponibili. Se crei il portafoglio simulato, riuscirai a monitorare le quotazioni dei tuoi titoli e fondi preferiti.

Per quanto riguarda le carte di pagamento, sono a condizioni agevolate. Con un canone mensile di 8 euro, puoi avere la carta di debito, la carta di credito e la carta prepagata, tutte personalizzabili con il tuo nome e colore preferito.

Potrai così pagare in qualsiasi negozio o sito web, e usufruire di sconti e promozioni esclusive, Inoltre, puoi anche effettuare diversi tipi di pagamenti, come bollettini postali, bonifici, MAV/RAV, F24, bollo auto, ricariche telefoniche e Mediaset Premium.

Come hai visto, questo conto è davvero eccezionale sotto diversi punti di vista. Non soltanto hai le operazioni principali a costo zero, ma potrai anche investire e fare trading online quando e dove vuoi.