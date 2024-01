Preparatevi: Netflix sta per aumentare ancora i prezzi degli abbonamenti

I grandi miglioramenti per Netflix nel corso di questo 2024 dovrebbero arrivare a scaglioni, ma il programma comprende anche altro. Innanzitutto la piattaforma streaming, come annunciato, ha intenzione di cancellare completamente il suo piano Basic senza pubblicità. In primo luogo il cambiamento riguarderà solo alcune nazioni.

Il tutto dovrebbe poi essere esteso a quei mercati in cui è ora disponibile il piano Standard con annunci. In realtà già in precedenza, l’azienda aveva impedito ai clienti nuovi e di ritorno di abbonarsi al piano Basic, ma quelli già iscritti hanno avuto l’opportunità di portarlo avanti fino alla scadenza dell’abbonamento.

Netflix, addio al piano Basic senza pubblicità ma arrivano anche nuovi aumenti

A partire da ora, Netflix impedirà agli abbonati correnti con un piano Basic di rinnovarlo ulteriormente. Il grande cambiamento riguarderà innanzitutto gli utenti in Canada e nel Regno Unito. Tali territori saranno poi seguiti a ruota da tutti gli altri mercati in cui Netflix offre il piano con pubblicità.

Le ultime statistiche riportate dal colosso, fanno sapere che questa nuova tipologia di piano di abbonamento occupa al momento il 40% degli abbonamenti Netflix in tutti i mercati in cui l’opzione è disponibile.

Oltre a questo però, c’è un aspetto molto più difficile da accettare per gli utenti: Netflix ha affermato che aumenterà le tariffe per gli abbonati poiché sta investendo di più nel miglioramento della piattaforma. Non si sa quando arriveranno i suddetti aumenti dei piani di abbonamento e quali saranno i primi mercati ad essere interessati.

Si tratterebbe del secondo aumento di prezzo in circa un anno. Ricordiamo che gli utenti non hanno preso bene il cambiamento effettuato alcuni mesi fa, quello che oltre al prezzo ha imposto limiti anche alla condivisione dell’account. Non si sa ora di quanto aumenteranno i costi, ma di certo sarà un’ulteriore batosta per il pubblico.