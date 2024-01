Netflix: addio al piano Base senza pubblicità a livello globale

I dirigenti di Netflix, nel corso di un incontro con gli investitori sui risultati dell’azienda, hanno annunciato che hanno deciso di ritirare il piano Base, in alcuni paesi in cui sono disponibili piani con pubblicità. I primi a dire addio a tale piano, nel secondo trimestre di quest’anno, saranno Canada e Regno Unito. Dallo scorso ottobre, Netflix non consente più ai nuovi membri o a chi ritorna di iscriversi all’abbonamento Base senza pubblicità (anche in Italia). Tuttavia, ora questo piano sarà tolto in modo definitivo anche negli altri paesi. In questo modo l’opzione Netflix senza pubblicità più economica sarà la Standard, al prezzo di 12,99 al mese. L’altra possibilità è pagare 5,49 euro al mese per il piano standard supportato da pubblicità oppure passare a 17,99 euro al mese per il livello Premium.

Netflix: i prossimi servizi della piattaforma potrebbero essere a pagamento

In una video intervista per gli investitori, il co-CEO di Netflix, Greg Peters ha affermato che l’offerta supportata dalla pubblicità raggiunge ora i 23 milioni di utenti attivi mensili. Netflix ha inoltre annunciato di aver guadagnato 13,1 milioni di abbonati durante l’ultimo trimestre del 2023. Ad oggi il numero totale di iscritti è di 247 milioni a livello globale (il 40% dei quali utilizza il piano con pubblicità). Il servizio Netflix ha aggiunto molte nuove funzionalità nel corso degli anni, con streaming 4K e i giochi. Ciò però non significa che tutti i prossimi aggiornamenti saranno gratuiti. I dirigenti hanno sottolineato che: “mentre investiamo e miglioriamo Netflix, di tanto in tanto chiederemo ai nostri abbonati di pagare un piccolo extra per riflettere tali miglioramenti”. Prova di ciò è l’aumento dei piani Base e Premium dello scorso anno.

Tra le altre novità, l’azienda Netflix ha annuncio a sorpresa di aver siglato un accordo decennale per la messa in onda di Monday Night Raw della WWE. L’accordo da 5 miliardi di dollari porterà lo spettacolo settimanale in diretta in streaming dopo oltre tre decenni di messa in onda in chiaro. L’accordo con la WWE di Netflix segna la sua più grande incursione nello sport fino ad ora. Nel prossimo futuro è possibile che l’azienda sigli nuovi accordi per portare altri sport sulla piattaforma. Ciò potrebbe comportare (con buona probabilità) nuovi aumenti di prezzo in vista per gli abbonati.