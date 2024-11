Prime Video lancerà multiview: ecco come funziona

L’attenzione degli utenti gira ormai anche intorno alle piattaforma streaming, tra cui Prime Video è sicuramente una delle migliori. Secondo quanto riportato in queste ore, il colosso si starebbe preparando al lancio di una funzionalità che già su YouTube TV risulterebbe una delle più apprezzate: il multiview. Questa feature consente di seguire più eventi sportivi in diretta e contemporaneamente, un’opzione perfetta per gli appassionati che non vogliono perdersi neanche un’azione.

Amazon Prime Video e la funzione multiview: a cosa serve

La notizia è stata svelata grazie all’analisi dell’ultima versione dell’app Prime Video per Android. Alcuni dettagli nel codice suggeriscono che il multiview permetterà di impostare più stream simultanei, ma con alcune limitazioni. Durante l’utilizzo di questa modalità, non sarà possibile mettere in pausa, riavvolgere o avanzare velocemente i contenuti. Questo vincolo sembra essere legato alla natura “live” degli eventi sportivi, che non consentono manipolazioni in tempo reale.

Prime Video punta sul multiview

Amazon ha fatto grandi passi avanti nello streaming di sport dal vivo. Negli Stati Uniti, Prime Video ha siglato un accordo di 11 anni per trasmettere le partite NBA e WNBA, mentre in Italia sta ampliando la sua offerta con la Serie B calcistica. La possibilità di seguire più eventi contemporaneamente potrebbe consolidare la posizione di Prime Video nel settore dello sport live, sfidando rivali come YouTube TV.

Il multiview non è l’unica novità che al momento Prime Video ha in programma. Dopo l’introduzione di funzionalità come il Dialogue Boost e l’annuncio della pubblicità dal gennaio 2024, Amazon sta cercando di offrire valore aggiunto per giustificare eventuali spese extra richieste agli utenti.

Questa funzione sarà particolarmente apprezzata dai fan dello sport e potrebbe cambiare il modo in cui le persone vivono gli eventi in live. Tuttavia, resta da vedere come sarà accolta dagli utenti e se soddisferà appieno le loro aspettative.