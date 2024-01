Private Internet Access: sicurezza e privacy al costo di un caffé al mese

Sappiamo benissimo quanto navigare sicuri e con il massimo della privacy è fondamentale, specialmente in un mondo digitale che sempre più ci coinvolge nel quotidiano. Una VPN aiuta a solcare gli (a volte) agitati e ricchi di pericoli mari del web un alto livello di protezione. Il nostro consiglio, in questo senso, è quello di rivolgerti a Private Internet Access. Il servizio attualmente costa solo 1,99 Euro al mese in abbonamento valido per 2 anni più 2 mesi gratis.

Gli altri 2 pacchetti a disposizione sono l’abbonamento mensile a 10,69 Euro al mese e l’abbonamento semestrale (6,79 Euro al mese). Insomma, un invito ad acquistare subito l’abbonamento biennale al costo di poco più di un caffè al mese. Il nostro consiglio, comunque, è quello di accedree quanto prima a questa promozione, perché potrebbe scadere a breve.

I vantaggi di Private Internet Access

Private Internet Access (PIA) è una VPN (rete privata virtuale) che offre una serie di vantaggi per gli utenti. Vediamone qualcuno:

Privacy e sicurezza: utilizza una crittografia forte per proteggere i dati degli utenti da occhi indiscreti. Inoltre, la sua politica di no-log garantisce che non vengano raccolti dati sull’utilizzo della VPN, come gli indirizzi IP, il traffico o le attività online.

Private Internet Access è 100% Open-Source e “no-log”, supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Veloce, sicura e altamente personalizzabile. Ottieni subito la VPN più affidabile del mondo a prezzo super scontato.

