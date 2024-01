PrivateVPN: la VPN per Windows più affidabile sul mercato è in promo

PrivateVPN è una VPN svedese che offre una serie di funzionalità che la rendono una delle migliori soluzioni sul mercato. Innanzitutto, la sua rete è composta da oltre 200 server in 63 Paesi, che ti permette di accedere a contenuti da tutto il mondo. In secondo luogo, utilizza crittografia AES a 256 bit per proteggere i tuoi dati, rendendoli inaccessibili a terzi e ha una politica di no-log rigorosa, che garantisce che i tuoi dati non vengano mai archiviati o condivisi. A ciò si aggiunga una politica di pricing conveniente, con ben il 62% di sconto

Perché PrivateVPN è un servizio a 5 stelle?

Ci sono almeno dieci motivi per cui scegliere PrivateVPN. Vediamoli insieme.

Si tratta di un servizio facile da usare per l’anonimato al 100% in pochi secondi Larghezza di banda illimitata per la massima velocità Crittografia di livello militare a 2048 bit per rimanere segreto Nel pieno rispetto delle leggi, non viene conservato alcun registro di dati: gli utenti possono essere sereni perché nessun dato sarà acquisito dall’azienda Connetti fino a 6 dispositivi alla tua VPN contemporaneamente Garanzia di rimborso completa di 30 giorni e in aggiunto il supporto Rendi automaticamente indistruttibili tutti i dati del tuo browser Internet e delle app Guarda Netflix, BBC iPlayer, Hulu e altri servizi con limitazioni geografiche dall’estero Utilizza qualsiasi Wi-Fi pubblico senza sacrificare la tua privacy o la sicurezza finanziaria. Nascondi la tua identità, posizione e attività a ISP, governi e hacker Condivisione di torrent e file senza timore di essere intercettati. Invia/ricevi file, immagini, video e messaggi con il 100% di privacy

Una solidità che raramente appartiene a una VPN. Non è un caso, infatti, se il servizio, a partire dal 2008, ha garantito l’anonimato al 100% a oltre 44.000 utenti senza alcuna violazione dei dati. Una storia che dura da oltre 15 anni all’insegna della sicurezza e della qualità.

