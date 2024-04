Offerta limitata di Private Internet Access: sconto dell’81% + 2 mesi gratis

Ti senti al sicuro quando navighi online? Oltre all’antivirus, hai anche una VPN? Questo discorso non vale soltanto per te in quanto utente privato, ma anche nel caso in cui sei titolare di un’azienda. Su Internet, le minacce si muovono come predatori in cerca della prossima preda. Quindi, se non hai ancora una VPN, ecco l’offerta limitata di Private Internet Access (PIA) a venirti incontro.

Sconto dell’81% + 2 mesi gratis: l’offerta limitata di PIA

Non dovrai spendere cifre stratosferiche per abbonarti a Private Internet Access. Il piano biennale, infatti, è scontato dell’81%. In pratica, l’abbonamento ti viene a costare soltanto 1,99 euro al mese. Inoltre, la promozione prevede anche 2 mesi extra di servizio gratuito. Ignorare questa promo sarebbe un peccato, anche perché ti perderesti:

Robusta crittografia: PIA garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati grazie a una crittografia di livello militare .

PIA garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati grazie a una . No-log policy: la VPN non registra alcuna informazione sulla tua attività online, tutelando la tua privacy al 100%.

la VPN non registra alcuna informazione sulla tua attività online, tutelando la tua privacy al 100%. Mascheramento IP: nasconde il tuo indirizzo IP e ti consente di navigare in anonimato in qualsiasi luogo del mondo.

nasconde il tuo indirizzo IP e ti consente di navigare in anonimato in qualsiasi luogo del mondo. Accesso globale: bypassa restrizioni geografiche e censure per farti accedere a contenuti non disponibili nel tuo paese.

bypassa restrizioni geografiche e censure per farti accedere a contenuti non disponibili nel tuo paese. Velocità elevate: connessione internet senza lag e restrizioni di banda.

connessione internet senza lag e restrizioni di banda. Ampia compatibilità: disponibile per Windows, macOS, Android, iOS, Linux e persino come estensione per browser.

Come vedi, PIA è come un cane da guardia che ringhia e poi attacca qualsiasi minaccia che gravita intorno a te. Non perdere questa occasione irripetibile, perché l’offerta limitata di PIA scade a breve. Ti invitiamo quindi a visitare il sito web della VPN tramite il bottone qui sotto e approfittare subito di questa incredibile promo.