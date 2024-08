Processori Intel instabili: garanzia estesa per tanti modelli di 13esima e 14esima generazione

Da tempo tanti utenti possessori di sistemi desktop basati su processori Intel Core di 13esima e 14esima generazione, in particolare quelli con TDP superiore a 65W, hanno segnalato frequenti problemi di instabilità con crash anomali delle loro macchine. Dopo la riluttanza iniziale, non solo Intel ha riconosciuto e affrontato pubblicamente la questione ma si è attivata per offrire una garanzia estesa, fruibile da parte di tutti coloro che ricontrassero problemi. Adesso e in futuro (entro 5 anni).

Processori Intel instabili: la causa del problema

I problemi di instabilità in alcuni modelli di processori Intel Core di 13esima e 14esima generazione si manifestano principalmente sotto forma di crash del sistema e freeze improvvisi. Segnalati da molteplici utenti, sono attribuiti a un bug nel microcodice che determina un’eccessiva tensione operativa. Questo difetto può portare a danni irreversibili ai processori, inclusi i modelli K, KF e KS.

Secondo le analisi di Intel, il problema è causato principalmente da un algoritmo errato nel microcodice dei processori in questione, che invia tensioni operative troppo elevate al chip. In alcuni casi, l’instabilità risulta ancora più marcata in forza di una problematica di produzione nota come “Via Oxidation” che ha interessato una piccola parte dei chip di 13esima generazione prodotti nel 2022. I responsabili di Intel, comunque, sostengono che non sia questo il fattore principale.

Patch correttiva e danni permanenti

Intel ha annunciato che entro metà agosto 2024 distribuirà una patch del microcodice che dovrebbe risolvere il problema alla fonte, impedendo che i processori non ancora colpiti dalla problematica incorrano negli stessi problemi di instabilità. La correzione implementata a basso livello non permetterà, ovviamente, di riparare i processori già danneggiati dalle sovratensioni.

Fintanto che non sarà disponibile l’aggiornamento correttivo per i suoi Intel Core più recenti, la multinazionale statunitense ha consigliato agli utenti di aggiornare all’ultima versione il firmware della motherboard, applicando esclusivamente le impostazioni predefinite di tensione e frequenza di clock (quelle raccomandate da Intel). Niente overclocking e overvolting, insomma.

Abbiamo spiegato che una CPU può lavorare al 100% senza grossi problemi per lunghi periodi di tempo. Ecco, questo è invece uno di quei casi in cui è necessario muoversi con i proverbiali piedi di piombo.

Se un processore avesse già subìto dei danni, questi sono da considerarsi permanenti e irreversibili. Se da un lato Intel consiglia massima attenzione, dall’altro si rende disponibile – ora e in futuro – per sostituire i processori di 13esima e 14esima generazione che risultassero ormai danneggiati a seguito del bug “di fabbrica”.

Cos’è l’estensione di garanzia riservata ai possessori di processori Intel Core di 13esima e 14esima generazione

Intel ha rilasciato i dettagli sull’estensione di garanzia applicabile su una selezione di processori di 13esima e 14esima generazione che soffrono di problemi di instabilità. L’iniziativa della società di Santa Clara, che mira a riacquisire la fiducia dei clienti, porta la garanzia dei processori da tre a cinque anni e coprirà sia i chip in versione boxed, tray e i processori provenienti da OEM e system integrator.

Le versioni boxed sono vendute al dettaglio in una confezione con marchio e logo del produttore. La confezione tipicamente include non solo il processore, ma anche un dissipatore di calore e una ventola. I chip in versione tray sono venduti in lotti all’ingrosso senza confezione singola, spesso solo avvolti in protezioni antistatiche. Non includono un dissipatore di calore o una ventola.

I processori Intel provenienti da OEM e system integrator sono forniti da aziende che acquistano componenti hardware in grandi quantità e li utilizzano per costruire e vendere computer completi.

Elenco dei processori Intel che possono godere di garanzia estesa a 5 anni

Intel afferma che le garanzie estese si applicheranno a livello globale. Inoltre, riguardano sia i chip nuovi sul mercato e quelli già acquistati in precedenza. Tuttavia, le richieste degli utenti che intendessero avvalersi della garanzia sono tenuti a contattare soggetti differenti: direttamente Intel nel caso dei processori boxed e tray. Negli altri casi, è necessario coordinarsi con il venditore.

Di seguito l’elenco dei processori Intel che possono beneficiare della garanzia aggiuntiva:

Generazione 13esima 14esima Intel Core i9 i9-13900KS i9-14900KS Intel Core i9 i9-13900K i9-14900K Intel Core i9 i9-13900KF i9-14900KF Intel Core i9 i9-13900 i9-14900 Intel Core i7 i7-13700K i7-14700K Intel Core i7 i7-13700KF i7-14700KF Intel Core i7 i7-13790F i7-14790F Intel Core i7 i7-13700F i7-14700F Intel Core i7 i7-13700 i7-14700 Intel Core i5 i5-13600K i5-14600K Intel Core i5 i5-13600KF i5-14600KF

L’azienda guidata da Pat Gelsinger, inoltre, fa “tabula rasa” di tutti gli incidenti occorsi di recente e viene incontro agli utenti. Chi avesse riscontrato difficoltà nel ricevere supporto per la sostituzione del suo chip Intel instabile, può nuovamente contattare l’azienda. Le nuove disposizioni danno modo all’assistenza di soddisfare le richieste avanzate dai clienti che lamentano problemi di instabilità (solo ed esclusivamente per i modelli di processori indicati in precedenza).

Domande frequenti sui processori Intel Core instabili

Ho un processore Intel di 13esima o 14esima generazione non desktop. Sono interessato dal problema?

No, i processori mobili di 13esima e 14esima generazione, così come quelli di altre generazioni (ad esempio i Core Ultra Meteor Lake, quelli di 12esima generazione (Alder Lake), 11esima generazione (Rocket Lake) e così via), non sono interessati dalla problematica.

Sto sperimentando crash e instabilità con il mio processore desktop Intel di 13ª/14ª generazione, cosa dovrei fare?

Prima di tutto, è necessario assicurarsi che il problema sia effettivamente il processore e non un overclock instabile, RAM difettosa, alimentatore malfunzionante o altri fattori.

Nel caso in cui si fosse acquistato un sistema preassemblato, è possibile fare riferimento al produttore per ricevere supporto. Diversamente, ad esempio se si fosse assemblato il PC desktop da soli, si può contattare il supporto clienti di Intel.

Ho un processore desktop di 13ª/14ª generazione ma non sto attualmente sperimentando problemi, cosa dovrei fare?

È fondamentale aggiornare il BIOS UEFI della scheda madre alla versione più recente e controllate regolarmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti che includeranno le patch del microcodice menzionate da Intel. È inoltre essenziale accertarsi che le impostazioni di alimentazione siano configurate secondo le raccomandazioni di Intel a livello BIOS.