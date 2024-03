PROMO Hosting Reseller Serverplan: -50% su tutti i piani

L’offerta che stavi aspettando è finalmente arrivata! Con la PROMO Hosting Reseller di Serverplan, hai l’opportunità di accedere a piani hosting con sconti del 50%. Questa promozione è un’occasione imperdibile per tutte le web agency che desiderano espandere la propria attività online.

I piani reseller di Serverplan sono progettati per offrire performance eccezionali e facilità di gestione. Grazie ai dischi SSD NVMe, i tuoi siti web saranno veloci e affidabili, garantendo ai tuoi clienti la migliore esperienza possibile. E non è tutto: con il pannello di controllo intuitivo, potrai configurare lo spazio e gli account dei tuoi clienti in modo semplice e veloce.

Sconto del 50% su tutti i piani Hosting Reseller di Serverplan

L’offerta di Serverplan di consente di scegliere tra i sistemi operativi Linux e Windows, in base alle tue preferenze e necessità. Ecco un’anteprima dei piani disponibili con l’attuale promo:

RESELLER LINUX O WINDOWS BASIC : solo €13.50 + IVA al mese , con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il prezzo sarà di €27 al mese + IVA.

: solo , con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il prezzo sarà di €27 al mese + IVA. RESELLER LINUX O WINDOWS PLUS : solo €21.50 + IVA al mese , con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il prezzo sarà di €43 al mese + IVA.

: solo , con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il prezzo sarà di €43 al mese + IVA. RESELLER LINUX O WINDOWS PRO: solo €29.00 + IVA al mese, con uno sconto del 50%. Al rinnovo, il prezzo sarà di €58 al mese + IVA.

Con ogni piano hai la possibilità di installare e gestire oltre 60 CMS in italiano, tra cui WordPress, Joomla, Magento e PrestaShop, grazie a Easyapp. L’installazione è semplice: con un solo click, il CMS scelto sarà pronto e configurato nel tuo account.

Non perdere questa occasione unica di potenziare la tua web agency con la PROMO Hosting Reseller. Visita il sito ufficiale di Serverplan per maggiori informazioni e per scoprire tutti i dettagli dei piani offerti. Ricorda, l’offerta è valida fino al 28/03/2024 e si applica solo al primo mese di servizio per nuove attivazioni.