Nel panorama sempre più articolato della sicurezza informatica, si sta delineando una nuova e insidiosa minaccia: i browser agentici.

Questi strumenti, nati per potenziare la produttività e automatizzare compiti complessi, stanno diventando il bersaglio privilegiato di sofisticate tecniche di attacco che sfruttano le vulnerabilità delle applicazioni di Intelligenza Artificiale. Il rischio è concreto: attraverso manipolazioni mirate, attori malevoli possono indurre i sistemi a eseguire azioni non previste, trasformando i vantaggi dell’automazione in potenziali vettori di compromissione.

Il cuore di questa problematica ruota attorno a un fenomeno noto come Prompt Injection. Si tratta di istruzioni nascoste e subdole, inserite in documenti, pagine web o email, che mirano a influenzare il comportamento degli agenti AI.

La pericolosità di questa tecnica risiede nella sua semplicità: basta una sequenza di testo, magari celata tra le righe di un innocuo file Google Docs, per alterare in modo radicale l’operato di un browser AI. E non si tratta di ipotesi teoriche: casi reali sono già stati segnalati su browser come Brave e su piattaforme emergenti come Comet di Perplexity, confermando che la minaccia non è circoscritta a singoli episodi ma si configura come una vulnerabilità strutturale dell’intero settore.

Browser AI a rischio: l’analisi di OpenAI

Le reazioni delle aziende leader del settore non si sono fatte attendere. OpenAI, ad esempio, ha adottato un approccio duale per fronteggiare la situazione. Da un lato, raccomanda agli utenti l’adozione di misure preventive tangibili: autenticazione rigorosa, procedure di approvazione manuale per operazioni critiche e monitoraggio costante delle attività svolte dagli agenti.

Dall’altro, l’azienda californiana ha sviluppato un innovativo sistema di difesa basato su un LLM based automated attacker, ovvero un modello linguistico che simula attacchi reali attraverso tecniche di reinforcement learning. Questo “bot aggressore” viene impiegato in ambienti controllati per identificare vulnerabilità e consentire aggiornamenti tempestivi delle contromisure di sicurezza.

Tuttavia, la stessa OpenAI ammette la portata del problema: poiché i modelli linguistici interpretano qualsiasi testo in modo intrinseco, garantire una protezione totale si rivela una chimera. La conferma arriva anche da organismi autorevoli come il NCSC britannico, che in una nota ufficiale ha dichiarato senza mezzi termini che le Prompt Injection «non saranno mai completamente eliminate». La raccomandazione è chiara: puntare su strategie di mitigazione e riduzione del danno, piuttosto che inseguire un’impossibile prevenzione assoluta.

Le voci critiche nel dibattito non mancano. Ricercatori di spicco, come Rami McCarthy di Wiz, evidenziano come il rapporto rischio-beneficio dei browser AI sia fortemente sbilanciato. L’accesso esteso a email, dati finanziari e documenti personali apre superfici d’attacco troppo ampie per giustificare un’adozione su larga scala senza garanzie aggiuntive. In questa prospettiva, la richiesta di standard più rigorosi e di controlli trasparenti diventa imprescindibile per evitare scenari di compromissione massiva.