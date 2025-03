Proteggi i tuoi dati personali con il nuovo Norton 360 Advanced

I dati personali sono oggi diventati un tesoro prezioso che fa gola a molti. Dalle aziende di marketing ai truffatori online, sono in tanti che in maniera più o meno lecita vorrebbero attingere a queste informazioni. Per evitarle che lo facciano è fondamentale dotarsi di strumenti e soluzioni in grado di contrastare puntualmente e completamente ogni tipo di minaccia. La soluzione offerta da Norton 360 Advanced è in questo senso particolarmente valida grazie a una suite di funzionalità e strumenti di ultima generazione. Norton 360 Advanced è ora in offerta con il 66% di sconto.

L’innovazione di Norton 360 Advanced nella protezione dei dati personali

Norton 360 Advanced è il piano più completo della famiglia Norton che introduce nuove funzionalità dedicate per la protezione dei dati personali. In modo particolare sono due gli strumenti essenziali per questo tipo di tutela: Social Web Monitoring e Dark Monitoring.

Social Web Monitoring è lo strumento che, come suggerisce il nome, consente di monitorare in tempo reale gli account social così da ricevere notifiche immediate in caso di attività sospette. Laddove Norton 360 Advanced rileva il rischio che un account social possa essere stato compromesso si attiva immediatamente segnalando quali sono i link a rischio.

Similmente Dark Web Monitoring si occupa di scansionare il Dark Web alla ricerca di dati sensibili degli utenti che utilizzano Norton 360 Advanced. In questo modo si ha una maggiore consapevolezza della diffusione dei propri dati personali con la possibilità di intervenire in caso di necessità.

A questo proposito è utile ricordare anche il livello di assistenza fornito da Norton 360 Advanced in caso di fuga di dati o compromissione di un account personale. Il piano Norton 360 Advanced include la possibilità di comunicare telefonicamente con uno specialista che si occuperà di guidare l’utente in tutte le operazioni necessarie per risolvere il problema così da contrastare efficacemente e rapidamente ogni problema legato alla privacy online.