Proteggi il tuo PC senza rallentarlo con Threat Protection Pro di NordVPN

Navigare oggi significa affrontare rischi costanti, spesso invisibili: banner pubblicitari infetti, siti fraudolenti, malware nascosti nei download e tracker che seguono ogni tua attività online. Threat Protection Pro di NordVPN è stato creato per eliminare queste minacce senza compromettere la velocità o le prestazioni del tuo computer.

Nessun rallentamento, nessuna configurazione complicata: solo protezione intelligente, continua e silenziosa.

Come funziona Threat Protection Pro

Questa tecnologia avanzata non si limita a mascherare il tuo IP come una VPN tradizionale. Offre un livello extra di difesa digitale, agendo su più fronti:

Blocca malware e link pericolosi prima che possano infettare il tuo dispositivo.

Arresta i tracker che raccolgono i tuoi dati per fini pubblicitari o fraudolenti.

Rimuove pubblicità dannose e intrusive , rendendo la navigazione più fluida e veloce.

Controlla i file scaricati in tempo reale, neutralizzando minacce nascoste.

Tutto questo avviene senza consumare risorse di sistema: il tuo PC resta veloce, anche mentre Threat Protection Pro lavora in background per tenerti al sicuro. Le minacce digitali sono sempre più sofisticate: e-mail di phishing che imitano le banche, pubblicità che veicolano virus, siti clone che rubano dati sensibili. Nessun utente è davvero al sicuro senza un sistema che possa agire in anticipo. Con Threat Protection Pro puoi:

Navigare e acquistare online senza preoccupazioni.

Guardare streaming e contenuti senza annunci malevoli.

Avere una protezione attiva e costante, che si aggiorna automaticamente per contrastare anche le minacce più recenti.

Se hai già NordVPN, ti basta aggiornare l’app e attivare Threat Protection Pro in pochi secondi, senza installare software aggiuntivi. Se non hai ancora un abbonamento, puoi provarlo senza rischi grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.