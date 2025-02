Proteggi la privacy eliminando i tuoi dati sensibili presenti online

Non ce ne rendiamo conto, ma ogni giorno i nostri dati personali vengono raccolti e archiviati per poi essere utilizzati senza il nostro controllo e consenso. Dati quali indirizzi e-mail, numeri di telefono, dati delle carte di pagamento sono solamente alcuni dei dati sensibili che, se finiscono nelle mani sbagliate, possono causare gravi problemi. Inoltre queste stesse informazioni vengono utilizzate dalle società di telemarketing per chiamate di spam e per raccogliere dati sulle preferenze di acquisto personali. Una mole di informazioni sulla quale non abbiamo più il controllo, ma che con il tool di Incogni è possibile arginare e iniziare a rimuovere.

Come riprendere il controllo sulla tua vita digitale

Incogni è il servizio di rimozione dei dati che consente di riprendere il controllo della propria identità digitale evitando così tutti quei rischi associati alla presenza di informazioni sensibili nei vari siti, portali e archivi. Attivando il servizio, infatti, viene avviata una scansione del web alla ricerca degli archivi e dei siti all’interno dei quali sono conservati i dati sensibili (numeri di telefono, indirizzi e-mail, eccetera).

Quindi Incogni invia automaticamente la richiesta di rimozione di quei dati e controlla sia che vengano effettivamente eliminati che non vengano poi dopo poco caricati nuovamente. In questo modo si evita che i propri dati personali continuino a circolare, che le compagnie di telemarketing possano attingervi per chiamate ed e-mail di spam e, ancora, e che gli hacker possano utilizzarli per furti d’identità, frodi e truffe di vario genere.

Il servizio è estremamente efficace e consente nell’arco di poche settimane di migliorare notevolmente la propria sicurezza e quotidianità. Incogni, infatti, continuerà a lavorare sottotraccia, assicurando una protezione costante e prolungata nel tempo migliorando sempre di più il livello della propria sicurezza personale.

Incogni è utilizzabile attivando il relativo abbonamento potendo usufruire della promozione sul piano annuale che permette di risparmiare il 50% sui costi del servizio.